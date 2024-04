Nie wylewaj wody po ogórkach kiszonych. Dzięki niej karkówka będzie pyszna i soczysta jak nigdy

Marynata do karkówki zwykle powstaje na bazie oleju, musztardy, ketchupu, ziół i przypraw. Opcji na stworzenie idealnej marynaty jest jednak znacznie więcej. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do jednego schematu działania. Wypróbuj patent z wodą po ogórkach kiszonych. Gwarantujemy, że nie pożałujesz. Mięso będzie rozpływać się w ustach.

Jak przygotować karkówkę do zamarynowania?

Mięso przede wszystkim powinno być świeże. Najlepiej wybierać niezbyt duże kawałki (ważące od 1,5 do 2 kg). Dobrze, jeśli karkówka jest nieco poprzerastana tłuszczem. To właśnie on jest bowiem najważniejszym nośnikiem smaku. Poza tym między innymi dzięki niemu mięso pozostaje soczyste po usmażeniu, upieczeniu etc. Karkówkę przed marynowaniem możesz podzielić na mniejsze części, na przykład plastry. Użyj do tego celu ostrego noża.

Jak zrobić marynatę do karkówki?

Do przygotowania karkówki będziesz potrzebować wody po ogórkach kiszonych (pół szklanki), sosu sojowego (2 łyżek) i miodu (2 łyżek), a także tymianku, słodkiej i ostrej papryki, granulowanego czosnku, oregano, granulowanej cebuli, soli oraz pieprzu (po pół łyżeczki każdej z przypraw). Połącz ze sobą wszystkie składniki. Powinny tworzyć jednolitą miksturę. Obtocz w niej mięso. Możesz je lekko naciąć, by lepiej wchłonęło wszystkie smaki i aromaty z zalewy. Najlepiej pozostawić karkówkę w marynacie na 12 godzin. Można przygotować wszystko wieczorem i włożyć mięso w marynacie na noc do lodówki. Dzięki temu będzie ono delikatniejsze i lepsze w smaku.

Jak wykorzystać zamarynowaną karkówkę?

Zamarynowana karkówka świetnie nadaje się do smażenia, pieczenia albo grillowania. Można ją serwować z ziemniakami, ryżem i ulubioną surówką. Doskonale sprawdzi się również w roli samodzielnego dania. Wspaniale smakuje nie tylko na ciepło, ale także na zimno (jako alternatywa dla zwykłej wędliny kupowanej w sklepach spożywczych czy supermarketach). Dzięki marynacie mięso zyskuje wyrazisty smak i aromat. Jednocześnie staje się bardziej soczysta i krucha.

