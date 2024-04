Ta sałatka może działać antyrakowo. Poznaj przepis i sięgaj do niego przynajmniej raz w tygodniu

Sałatka z cytrusów to pyszna i łatwa w przygotowaniu przekąska. Wystarczy obrać, podzielić na cząstki oraz połączyć ze sobą kilka rodzajów owoców cytrusowych, na przykład grejpfruta, pomarańczę i pomelo, a całość „okrasić” kilkoma listkami mięty. Ale to tylko jedna z dostępnych opcji. Jest ich znacznie więcej. Nie trzeba ograniczać się wyłącznie do czterech składników. Można wzbogacić ich listę o kumkwata, mandarynki, klementynki, a także sok z cytryny i limonki. Sałatkę warto też doprawić miodem, startym imbirem i mielonym cynamonem. Te dodatki wzmocnią antynowotworowy potencjał cytrusów.

Jak sałatka z cytrusów może chronić przed rakiem?

Owoce cytrusowe dostarczają wielu mikro- i makroelementów. Zawierają między innymi witaminę C, A i E, a także witaminy z grupy B, wapń, żelazo, fosfor, potas, biotynę i beta-karoten. Są również źródłem polifenoli z grupy flawonów i związków fitochemicznych. To właśnie im cytrusy zawdzięczają swoje antynowotworowe właściwości. Udowodniono, że wykazują one działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Niwelują też stany zapalne tkanek i uszczelniają ściany naczyń krwionośnych. Poza tym chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Spora część polifenoli i innych cennych związków znajduje się w białej osłonce pokrywającej owoce, dlatego nie warto jej się pozbywać podczas obierania.

Stres oksydacyjny powstaje, gdy wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu, namnażają się i zaczynają dominować w organizmie. Kiedy ich stężenie jest zbyt duże, zaczynają uszkadzać kluczowe elementy wchodzące w skład komórek (błony komórkowe, DNA, białka etc.). Zmiany i zniszczenia, jakich dokonują odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju różnych rodzajów nowotworów, między innymi raka przełyku, żołądka, jamy ustnej i skóry. Z kolei polifenole zapobiegają szkodom wywoływanym przez wolne rodniki, a tym samym chronią przed rozwojem raka.

Ile owoców cytrusowych zjeść, by uniknąć nowotworów?

Powinno się spożywać przynajmniej jeden owoc cytrusowy dziennie, na przykład pomarańczę, pomelo, grejpfruta itp. Warto włączyć do menu również sałatkę z cytrusów i zjadać ją raz na tydzień, choć trzeba pamiętać, że nie każdy może to zrobić. Przeciwskazaniem jest między innymi alergia na cytrusy. Na tego typu owoce powinni uważać również pacjenci z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, a także ci w trakcie farmakoterapii.

