Nie kupuję już soków owocowych. Robię w domu ich zdrowszy zamiennik i oszczędzam

Domowe napary owocowe świetnie sprawdzają się nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale również wczesną wiosną, kiedy pogoda lubi płatać różnego rodzaju figle. Można je zrobić z kilku łatwo dostępnych produktów, z których na co dzień korzystamy w kuchni i bez trudu dostosować skład napojów do indywidualnych upodobań oraz potrzeb.

Jak przygotować domowe napary owocowe?

Bazę tego typu napojów stanowi gorąca woda z dodatkiem soku z limonki lub cytryny. Oczywiście w naparach owocowych nie może zabraknąć owoców, a całość wieńczą przyprawy. Proporcje poszczególnych składników, a także ich rodzaj zależą od waszych osobistych preferencji. Gdy zalejecie wszystko wrzątkiem, odczekajcie od 8 do 10 minut. Jeśli chcecie możecie lekko dosłodzić gotowy napar. Najlepiej wykorzystać do tego celu erytrol lub ksylitol, które mają znacznie mniej kalorii niż tradycyjny cukier. Dobrze sprawdzi się też miód. Poddany działaniu wysokiej temperatury traci co prawda część swoich cennych właściwości, ale doskonale rozgrzewa i ułatwia odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, a co za tym idzie wspomaga leczenie infekcji.

Jakie składniki łączyć ze sobą w domowych naparach owocowych?

Przygotowanie domowych naparów owocowych to świetna okazja do tego, by puścić wodze fantazji w kuchni i poeksperymentować. Dzięki temu można stworzyć wiele nietuzinkowych połączeń smakowych. Jeśli jednak nie chcecie zbytnio ryzykować, postawcie na sprawdzone kompozycje. Oto kilka propozycji:

jabłko – doskonale współgra z kardamonem, lawendą, cynamonem, płatkami róży, imbirem, goździkami, pieprzem, anyżem gwiazdkowym oraz tymiankiem,

gruszka – wspaniale „czuje się” w towarzystwie anyżu, kardamonu, goździków, cynamonu, imbiru, mięty, a także rozmarynu,

pomarańcza – stworzy udaną kompozycję smakową z kurkumą, ziarnami kolendry, bazylią, cynamonem, goździkami, anyżem, imbirem, miętą, rozmarynem, tymiankiem albo szafranem.

grejpfrut – będzie doskonale pasować do rozmarynu, mięty, czerwonego pieprzu, tymianku, jałowca, imbiru i anyżu.

Możecie też śmiało wykorzystywać mrożone lub suszone owoce. Pamiętajcie, by przed dodaniem do naparu cytrusów dokładnie je umyć i wyparzyć. Najlepiej też obrać je ze skórki. Owoce często na etapie transportu są pokrywane toksycznymi substancjami,

takimi jak imazalil czy tiabendazol. Związki te mają zabezpieczyć produkty przed zepsuciem. Ich spożycie może powodować wiele nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych, a także zwiększać ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Jak działają domowe napary owocowe?

Domowe napary owocowe doskonale gaszą pragnienie i rozgrzewają. Wzmacniają odporność, a jednocześnie wspierają pracę układu pokarmowego. Usprawniają perystaltykę (ruchy) jelit, a w rezultacie przyspieszają trawienie i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Mogą więc wspomóc proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Oczywiście w tym przypadku duże znaczenie ma również odpowiednia dieta i aktywność fizyczna.

