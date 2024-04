Tych produktów unikaj! Mogą prowadzić do zaburzeń snu, choć ich o to nie podejrzewasz

Wiele produktów spożywczych może zaburzać sen. Na szczycie listy znajduje się oczywiście alkohol. Nawet niewielka jego ilość wpływa bowiem negatywnie na jakość nocnego odpoczynku. Pobudza układ nerwowy i zakłóca przebieg poszczególnych faz snu. Śpimy niespokojnie, często miewamy koszmary. W efekcie budzimy się zmęczeni. Brakuje nam energii i nie mamy siły na wykonywanie różnych codziennych czynności. Trzeba jednak pamiętać, że podobnie działają również inne, z pozoru niewinne artykuły spożywcze. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Pomidory i żółty ser zaburzają sen

Warto unikać jedzenia pomidorów przed snem. Mogą one podrażniać błonę śluzową żołądka i podnosić poziom pH w organizmie, a w konsekwencji wywoływać wiele nieprzyjemnych dolegliwości, na przykład niestrawność i zgagę. Z kolei te czynniki znacznie pogarszają jakość nocnego wypoczynku i nie pozwalają się wyspać. Dotyczy to też wszystkich potraw soków czy sosów, których głównym składnikiem są pomidory.

Kolejnym produktem, który może powodować zaburzenia snu jest żółty ser. To dość zaskakujące zważywszy na fakt, że zawiera on duże ilości białka i tryptofanu, które z założenia poprawiają jakość nocnego wypoczynku i ułatwiają zasypianie. Trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii – ser żółty zwykle jest dość kaloryczny. Ma w sobie duże ilości tłuszczu. Związek ten zakłóca sen i nocną regenerację organizmu, zwłaszcza gdy spożywamy go w dużych ilościach.

Inne czynniki pogarszające jakość snu

Negatywny wpływ na jakość nocnego wypoczynku mają również inne czynniki. Chodzi o kwestie, takie jak na przykład:

stres,

zły stan zdrowia (depresja, zaburzenia psychiczne etc.),

spożywanie dużych ilości kofeiny,

korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem,

obciążenie emocjonalne i fizyczne.

Co jeść, by poprawić jakość snu?

Warto postawić przede wszystkim na lekkostrawne produkty bogate w tryptofan, czyli związek wykorzystywany do produkcji melatoniny (hormonu, który odgrywa kluczową rolę w regulacji rytmu snu i czuwania). Chodzi między innymi o mleko, jajka, wiśnie, banany, pestki dyni, chude ryby, a także przetwory mleczne i soja.

