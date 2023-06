Czy pomidory są zdrowe i czy można jeść codziennie? Radzimy, jak najlepiej je spożywać

Amerykańscy dietetycy dawno już wymyślili hasło: „Szklanka soku pomidorowego pita codziennie zapewni ci zdrowie i urodę”. Badania potwierdzają, że mieli rację. Żeby zachować zdrowie i urodę, pomidory oraz przetwory z nich trzeba jeść w dużych ilościach i jak najczęściej. Badania wskazują, że związki w nich zawarte, a zwłaszcza likopen, chronią przez nowotworami (w szczególności rakiem prostaty). Dieta bogata w pomidory, chroni też przed zachorowaniem na raka trzustki oraz rakiem piersi. Ponadto pomidory mają szereg innych korzystnych dla zdrowia właściwości.

Inne prozdrowotne działanie pomidorów

Pomidory warto jeść dlatego, że dieta bogata w te warzywa zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Te właściwości pomidory zawdzięczają zawartemu w nich potasowi. Jeden duży pomidor pokrywa prawie 10 proc. dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Znajdziemy w nim również cenną dla organizmu witaminę A, która wraz z luteiną korzystnie działają na wzrok, chroniąc przed chorobami oczu.

Pomidory mają też korzystny wpływ na wygląd skóry. Zawarta w nich witamina C chroni ona skórę przed szkodliwymi promieniami UV i niszczącymi komórki wolnymi rodnikami. Umożliwia też produkcję kolagenu niezbędną dla utrzymania zdrowego wyglądu skóry. Pomidorowa dieta zalecana jest osobom, które chcą się odchudzić. Warzywa te zawierają bowiem błonnik ułatwiający wypróżnienie i regulujący pracę jelit.

Jak jeść pomidory?

Dietetycy wskazują, że warto jeść zarówno surowe pomidory, jak i przetwory z nich. Świeży pomidor jest doskonałą przekąską, dodatkiem do chleba, sałatek i surówek. Najlepiej spożywać go ze skórką. A to dlatego, że znajdują się w niej cenne flawonoidy: kwercetyna i kaempferol, które przeciwdziałają stanom zapalnym w organizmie. Pomidorów używa się również do zup i sosów. Sporządza się z nich przeciery pomidorowe, koncentraty oraz soki. Jak wskazują badania, zawarty w nich likopen jest cztery razy lepiej przyswajalny niż ten ze świeżych warzyw. Do jadłospisu na stałe powinny więc wejść przetwory z pomidorów. Dobrym wyborem na obiad czy kolację jest przygotowanie spaghetti z pomidorowym sosem z dodatkiem oliwy z oliwek.

Wypróbuj przepis na spaghetti z sosem pomidorowym

Przepis: Spaghetti z pomidorami Tani i zdrowy posiłek Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki paczka makaronu spaghetti 500 g

puszka pomidorów pelati lub krojonych

czosnek – pół główki

pół opakowania (40 g) sera tartego typu grana padano lub innego twardego sera Sposób przygotowania Wstaw wodę na makaron i posól ją, a w tym czasie przygotuj sosW tym czasie obierz kilka ząbków czosnku z łupinek i pokrój w plasterki. Podsmaż na dużej patelni, najlepiej na oliwie z oliwek. Po chwili dodaj puszkę pomidorów pelati i duś wszystko ok. 15 minut. Ugotuj makaronWrzuć makaron do gotującej się wody i gotuj zgodnie z przepisem na opakowaniu, dla makaronu al dente. Połącz składnikiKiedy makaron będzie gotowy, przełóż go łyżką cedzakową na patelnię z sosem, zamieszaj, dopraw solą i pieprzem. Wyłącz i dosyp starty ser. Podaj na talerze.

