Piję to na dobry sen. Odkąd sięgam po ten napój zasypiam dużo szybciej

Nie od dziś wiadomo, że ciepłe mleko ułatwia zasypianie. Wszystko za sprawą zawartego w nim tryptofanu. To aminokwas, który odgrywa bardzo ważną rolę w regulowaniu rytmu dobowego. Wpływa pozytywnie na jakość snu, zmniejsza ryzyko częstego wybudzania w nocy i zapobiega bezsenności. Dobroczynne działanie związku można wzmocnić poprzez dodanie do mleka paru składników.

Przepis: Moon milk „Księżycowe mleko” to ułatwi wam zasypianie. Wypróbujcie przepis Kategoria Napój Rodzaj kuchni Ajurwedyjska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 350 ml mleka

5 g ashwagandhy w proszku

5 g mielonego cynamonu

5 g klitorii ternateńskiej suszonej

szczypta mielonej kurkumy

5 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie mlekaUgotujcie mleko. Przygotowanie napojuPołączcie masło z trzema łyżkami mleka i sypkimi składnikami. Połączcie je ze sobą, a następnie dolejcie resztę mleka. Podawanie napojuMożecie dosłodzić napój odrobiną miodu. Najlepiej wypić go, gdy jest jeszcze ciepły.

Jak działa księżycowe mleko?

Moon milk powstaje na bazie adaptogenów. To związki roślinne, które ułatwiają organizmowi przystosowanie do niekorzystnych warunków środowiskowych, takich jak stres. Wzmacniają odporność i wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Chronią komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Opóźniają procesy starzenia. Przyspieszają regenerację tkanek. Poprawiają pracę układu nerwowego. Obniżają wewnętrzne napięcie. Jednym z najpopularniejszych adaptogenów wykorzystywanych przy problemach z zasypianiem jest ashwagandha, czyli indyjski żeń-szeń (inna nazwa to zimowa wiśnia). Przeprowadzone badania dowiodły, że roślina łagodzi stres i uczucie lęku, co przekłada się na lepszą jakość snu. Podobnie działa cynamon i inne przyprawy korzenne.

Różne pomysły na moon milk

Tzw. księżycowe mleko można przygotować z wielu różnych składników. Zachęcam was do eksperymentowania i sięgania po te produkty, które lubicie najbardziej. Cynamon z powodzeniem zastąpi kurkuma, kardamon, goździki, anyż, pieprz, gałka muszkatołowa, kakao lub wanilia. Jeśli nie macie pod ręką klitorii ternateńskiej (kwiatu groszku motylkowego), wykorzystajcie rumianek, lawendę lub płatki dzikiej róży. Aashwagandhę możecie zamienić na korzeń macy, reishi, żeń-szeń albo miętę. Od tego, jakich składników użyjecie zależy finalny kolor moon milk.

Dużą popularnością cieszy się również księżycowe mleko z dodatkiem jagód, wiśni lub dyni. Eksperymentujcie, mieszajcie ze sobą przyprawy i znajdźcie swój ulubiony moon milk na dobry sen. Pijcie napój raz dziennie na około pół godziny przed snem. Stosujcie tę „kurację” przez dwa tygodnie, a potem zróbcie sobie miesięczną przerwę i ponownie włączcie księżycowe mleko na kolejne czternaście dni (jeśli uznacie to za konieczne).

