Robię napar z tego zioła, zamiast dodawać do mięsa. Boczki znikają, a ja jestem już gotowa na lato

Zioła od wieków były wykorzystywane nie tylko w kuchni, ale także w medycynie ludowej ze względu na swoje korzystne właściwości zdrowotne. Mogą być one dużą pomocą również dla osób na diecie odchudzającej. Pamiętajcie jednak, że nie są one cudownym środkiem na odchudzanie. Najważniejsze jest, by połączyć zdrową dietę z regularną aktywnością fizyczną. Cała reszta może być jedynie elementem wspomagającym. Jednym z napojów, po które warto sięgnąć w tym czasie jest napar z rozmarynu.

Napar z rozmarynu na odchudzanie

Rozmaryn jest nie tylko aromatycznym dodatkiem do potraw, ale także może być przydatny podczas odchudzania. Ma on właściwości, które przyspieszają metabolizm, a także wspierają pracę jelit. Dodatkowo przyspiesza tempo przemiany materii – oznacza to, że organizm spala więcej kalorii w krótszym czasie. Kwas karnozowy, który jest zawarty w rozmarynie, zapobiega zaburzeniom metabolicznym i wspomaga proces odchudzania. Dodatkowo rozmaryn zawiera substancje czynne, które spowalniają wchłanianie węglowodanów, to z kolei przekłada się na zmniejszenie glikemii po spożytym posiłku. Ekstrakt z rozmarynu często jest stosowany w suplementach diety.

Zawsze jednak warto pamiętać, że zioła stanowią uzupełnienie zdrowej diety i aktywnego trybu życia. Przed rozpoczęciem picia różnych naparów i herbat ziołowych dobrze jest skonsultować się z lekarzem. Sprawdźcie, co jeszcze pić, żeby schudnąć.

Jakie jeszcze dobroczynne właściwości ma rozmaryn?

Rozmaryn to zioło o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych i aromatycznych. Jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają w ochronie komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dodatkowo rozmaryn zawiera substancje przeciwzapalne, które mogą pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych w organizmie. Badania sugerują także, że spożywanie rozmarynu może poprawić funkcje poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja. Ma również działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne.

Jak przygotować napar z rozmarynu na odchudzanie?

Żeby zaparzyć napar z rozmarynu, najpierw musicie zalać kilka gałązek wrzątkiem i odczekać 5-10 minut. Taki napój parzcie pod przykryciem. Możecie również dodać odrobinę imbiru – pamiętajcie, że on również ma właściwości ochładzające i doskonale komponuje się ze smakiem rozmarynu. Warto też postawić na inne zioła, które mają działanie odchudzające. Należy jednak pamiętać, że picie naparu z rozmarynu nie jest wskazane u kobiet karmiących, a także kobiet w ciąży.

Rozmaryn jest wyjątkowo aromatyczną przyprawą, którą możecie wykorzystać również w kuchni – idealnie sprawdzi się jako dodatek do mięs czy ryb. Można również użyć rozmarynu do aromatyzowania oliwy, tworząc w ten sposób świetne bazy do dressingu do sałatek lub marynat do mięsa.

