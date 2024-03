Te zielone drobinki pobudzają lepiej niż kawa, a w dodatku odchudzają

Yerba mate, nazywana też herbatą paragwajską to napój przygotowany z liści ostrokrzewu. Napar pochodzi z Ameryki Południowej. „Narodził się” na pograniczu Argentyny, Paragwaju, Brazylii, ale szybko zyskał popularność na całym świecie. Wszystko dzięki swoim cennym właściwościom pobudzającym i odchudzającym. Sprawdź, dlaczego napój wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Jak yerba mate wspiera odchudzanie?

Picie yerba mate przed posiłkiem pozwala szybciej zaspokoić uczucie głodu i zahamować nadmierne łaknienie. Jednocześnie ogranicza ilość tłuszczów przyswajanych wraz z pożywieniem. Dzięki temu przyjmujemy mniejszą liczbę kalorii i nie podjadamy między posiłkami. Nie mamy też ochoty na sięganie po niezdrowe przekąski czy słodycze. W rezultacie jesteśmy w stanie lepiej kontrolować swoją wagę.

Yerba mate zawiera też kofeina. Związek ten przyspiesza przemianę materii nawet o 10 procent, co przekłada się na większą liczbę kalorii spalanych w ciągu dnia. W dodatku „paragwajska herbata” stymuluje wydzielanie soków trawiennych, usprawnia perystaltykę jelit. Łagodzi też dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia czy zaparcia. Co więcej, jest produktem niskokalorycznym (50 gramów suszu zalane 500 mililitrami wody dostarcza około 10-50 kcal).

Jak parzyć yerba mate, by wspomóc odchudzanie?

Co zrobić, by przygotować yerba mate? Najpierw zainwestuj w specjalne naczynko, zwane matero. To kubek przeznaczony do parzenia naparu. Zwykle wytwarza się go z drewna lub ceramiki. Będziesz potrzebować też bombillę, czyli metalową słomkę. Następnie wsyp do matero susz (do 1/3 objętości naczynia). Następnie przechyl je tak, aby susz znalazł się po jednej stronie ścianki i w puste miejsce włóż bombillę. W kolejnym kroku zalej susz niewielką ilością wody o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza (jeśli użyjesz wrzątku napar nabierze goryczy). Poczekaj aż susz wchłonie cały płyn i wypełnij naczynie do pełna. Jedną porcję liści ostrokrzewu możesz zaparzać kilka razy i popijać przez cały dzień. Pamiętaj jednak, że yerba mate nie powinna zastępować posiłków ani zbilansowanego sposobu odżywiania. Może być tylko dodatkiem do diety. W procesie odchudzania duże znaczenie ma także aktywność fizyczna.

Jeśli nie masz pod ręką matero ani bombilli, wykorzystaj do przygotowania „paragwajskiej herbaty” zwykły zaparzacz. Wsyp do niego susz, a całość umieść w kubku i zalej gorącą wodą o wskazanej wcześniej temperaturze. Możesz też zaparzyć yerba mate jak zwykłą herbatę, a przed wypiciem przecedzić przez sitko. Wybór należy do ciebie.

Inne właściwości yerba mate

Warto zauważyć, że yerba mate jest źródłem antyoksydantów, które zwalczają szkodliwy wpływ wolnych rodników. Spowalniają procesy starzenia organizmu, niwelują stany zapalne, wzmacniają odporność i chronią przed chorobami. Zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, nowotworów, udaru czy zawału. W dodatku obniża poziom tak zwanego złego cholesterolu i zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę.

