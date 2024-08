Wiele osób wyrzuca je do kosza. To błąd. Poznaj pyszne patenty na niedoceniane obierki

Usuwanie skórki z jabłek to częsta praktyka. Dietetycy zalecają jednak, by tego nie robić. Ma ona bowiem wiele cennych właściwości. Zawiera duże ilości błonnika, który reguluje pracę przewodu pokarmowego i przyspiesza przemianę materii. Jeśli jednak decydujesz się na obranie owoców, nie wyrzucaj skórki. Można dla niej znaleźć ciekawe kulinarne zastosowania.

Skórki z jabłek niczym chipsy

Skórki z jabłek świetnie sprawdzają się jako przegryzka. To doskonały zamiennik dla niezdrowych i wysoce kalorycznych chipsów ze sklepowych półek. Jak przygotować zdrową przekąskę z owocowych obierek? Wystarczy obtoczyć je w cynamonie, umieścić na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni na około 15 minut.

Takie cynamonowe chipsy ze skórki z jabłek można również wykorzystać jako składnik koktajlów na bazie owoców lub warzyw. Co więcej, można je pokruszyć i dodawać do różnego rodzaju sosów czy sałatek. Z powodzeniem dosmaczą też kawę, herbatę, a nawet zwykłą wodę mineralną. To dobre rozwiązanie dla osób, które mają problem z wypijaniem odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia i nawodnieniem organizmu.

Obierki z jabłek jako składnik kompotu

Z obierek po jabłkach bez trudu zrobisz również pyszny kompot. Musisz tylko zasypać je cukrem (jedna łyżka wystarczy na skórki z pięciu owoców), dodać parę goździków i lakę wanilii. Gotuj powstałą mieszankę przez około 40 minut na palniku o średniej mocy, a na koniec przecedź napój przez sitko. Pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – nic nie stoi na przeszkodzie, by modyfikować jego skład. Możesz wzbogacać go o inne owoce lub przyprawy, na przykład kardamon czy cynamon. Kompot doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Skórki z jabłek jako „baza” octu jabłkowego

Z obierek po opisywanych owocach z łatwością przygotujesz również domowy ocet jabłkowy. Ten napój doskonale zastąpi tradycyjny ocet spirytusowy. Możesz go dodawać do dresingów, sosów czy marynat. Przeprowadzone badania dowiodły, że ma on wiele cennych właściwości. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i antyoksydacyjne. Neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Reguluje poziom cukru we krwi. Wspomaga pracę serca oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała.

