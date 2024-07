Dietetyk apeluje: Nie rób tego z jabłkiem. Tylko sobie szkodzisz

Jabłka to podstawa zdrowej i zbilansowanej diety. Te owoce są skarbnicą wielu wartości odżywczych. Zawierają witaminy z grupy B, fosfor, magnez, cynk, żelazo oraz wiele innych związków o prozdrowotnych właściwościach. Wykazują działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Zwalczają szkodliwy wpływ wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się komórek. Są również źródłem błonnika, który wspomaga pracę przewodu pokarmowego. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Jednocześnie przyspiesza metabolizm i hamuje nadmierny apetyt. Jabłka odgrywają więc istotną rolę w procesie odchudzania i ułatwiają utrzymanie optymalnej masy ciała.

Jak widać spożywanie jabłek przynosi wiele korzyści. Jednak rzadko czerpiemy z nich pełnymi garściami. Zwraca na to uwagę dyplomowany dietetyk Michał Wrzosek w jednym z postów udostępnionych w mediach społecznościowych. Specjalista wskazuje na poważny błąd, który popełnia wielu Polaków podczas jedzenia owoców. Jego konsekwencje są bardzo poważne, bo jabłka tracą znaczną część swoich zalet i wywierają dużo mniejszy pozytywny wpływ na organizm. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Jaki błąd popełniają Polacy podczas jedzenia jabłek?

Wielu Polaków obiera jabłka ze skórki przed spożyciem. Na tym właśnie, zdaniem Michała Wrzoska, polega największy błąd.

Obierając jabłko, wyrzucasz do kosza potas, witaminę C czy beta-karoten. Oczywiście [...] jabłko samo w sobie też je ma, ale znacznie mniej. Obierając skórkę, wyrzucasz do kosza też błonnik, który daje ci sytość. Skórka to skarbnica antyoksydantów, które chronią nasze komórki przed uszkodzeniami. Ciekawostką jest to, że czerwona skórka [jabłka – przyp. red.] ma w sobie 2,5 razy więcej antyoksydantów niż miąższ – podkreśla dietetyk.

Wiele osób usuwa skórkę z jabłek w obawie przed pestycydami. Jak zaznacza specjalista ilość związków chemicznych obecnych w skórce owoców nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Mieści się bowiem w zakresie dopuszczonych norm. Specjalista wskazuje również, że sporej części substancji konserwujących można się łatwo pozbyć. Wystarczy dokładnie umyć owoce przed spożyciem.

Jak umyć jabłka, by usunąć pestycydy ze skórki?

W usunięciu pestycydów ze skórki jabłek pomóc może roztwór z sody oczyszczonej. Jak go zrobić? Wystarczy nalać do pojemnika litr wody, wsypać do niej łyżkę sody, dokładnie wymieszać i zanurzyć owoce w przygotowanym płynie. Powinny się w nim kąpać przez około 5-7 minut. Ta metoda pozwala na usunięcie nie tylko znacznej części pestycydów, ale również wosku, którym bardzo często pokryta jest skórka owoców.

Czytaj też:

Znana dietetyczka zdradza nieoczywistą przyczynę tycia. Wiele osób nie ma o niej pojęciaCzytaj też:

Owsianka a’la tiramisu to najlepsze śniadanie, jakie zjecie. Mnie zastępuje deser podczas odchudzania