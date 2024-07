Dodaję do placków ziemniaczanych jeden nietypowy składnik. To proste danie smakuje jeszcze lepiej

Ilu fanów placków ziemniaczanych, tyle sposobów na ich przyrządzenie. Każdy ma na nie swój własny patent. Jedni dodają do nich wędzony boczek lub kiełbasę, drudzy sięgają po żółty ser, a jeszcze inni płatki owsiane. Ja tym razem postawiłam na coś zupełnie innego. Sięgnęłam po popularny i lubiany owoc. Muszę przyznać, że połączenie go z ziemniakami to był strzał w dziesiątkę. Dzięki temu niecodziennemu składnikowi placki zyskały oryginalny smak z nutą słodyczy i kwasowości.

Jak zrobić placki ziemniaczane z jabłkiem?

Tajemnym składnikiem moich placków ziemniaczanych jest jabłko. Owoc nie wymaga żadnej specjalnej obróbki termicznej. Wystarczy obrać go ze skórki, zetrzeć na tarce, dodać do masy, a całość dokładnie wymieszać i usmażyć poszczególne porcje na patelni. Ilość owoców zależy od waszych preferencji, ale uważajcie, by nie przesadzić. Jabłka nie powinny zdominować smaku potrawy, a jedynie go wzbogacić i dopełnić. Wystarczą dwie sztuki na około kilogram ziemniaków.

Przepis: Placki ziemniaczane z jabłkiem Nietypowe połączenie ziemniaków i owoców zaskakuje smakiem. Musicie go spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 25 Składniki 1 kg ziemniaków

2 jajka

1 cebula

2 jabłka

2 łyżki mąki pszennej

sól

pieprz

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZiemniaki obierzcie i zetrzyjcie na tarce o drobnych oczkach. Następnie odciśnijcie je z nadmiaru wody w lnianej ściereczce lub na gęstym sitku. Nie wylewajcie soku z ziemniaków – poczekajcie aż z soku wytrąci się skrobia ziemniaczana, a następnie zlejcie ostrożnie płyn i dodajcie znajdującą się na dnie skrobię do odciśniętych ziemniaków. Obierzcie i zetrzyjcie też cebulę. To samo zróbcie z jabłkami. Na koniec połączcie starte jabłka, ziemniaki i cebulę. Dodajcie do nich pozostałe składniki i wymieszajcie całość. Smażenie plackówWylewajcie porcje masy na rozgrzaną patelnię i smażcie z obu stron na złoty kolor.

Wskazówka: Placki możecie podawać z dowolnymi dodatkami, na przykład kwaśną śmietaną, musem jabłkowym lub sosem jogurtowym.

Jakie jabłka pasują do placków ziemniaczanych?

Według mnie do placków ziemniaczanych najlepiej pasują kwaśne jabłka, takie jak te, których zwykle wykorzystujemy do zrobienia szarlotki na kruchym cieście lub innej wersji tego ciasta. Warto sięgnąć po antonówkę lub szarą renetę. Jeśli nie macie ich pod ręką, możecie spokojnie użyć też innych bardziej słodkich odmian. Ja zwykle obieram owoce, przed dodaniem do ciasta. Nie musicie jednak tego robić. Skórka ma w swoim składzie wiele cennych wartości i spore ilości błonnika. Dietetyk Michał Wrzosek zaleca, by się jej nie pozbywać. Pamiętajcie tylko o tym, by dokładnie umyć jabłka, zanim trafią do masy. Możecie użyć do tego celu rozworu sody oczyszczonej. Jak go przygotować? Wystarczy wsypać jedną łyżkę sody do litrowego pojemnika wypełnionego wodą, a potem dokładnie wymieszać. Jabłka powinny spędzić w takiej „kąpieli” około 5-7 minut.

