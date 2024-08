Ten trik na przechowywanie pietruszki to hit. Dzięki niemu wytrzyma nawet kilka tygodni

Natka pietruszki zawiera wiele cennych składników odżywczych i mikroelementów, między innymi potas, magnez, błonnik, żelazo, foliany, witaminę A, C oraz E. Wszystkie te związki odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wzmacniają mechanizmy obronne, uszczelniają ściany naczyń krwionośnych, przyspieszają regenerację tkanek. W dodatku pozytywnie wpływają na stan włosów, skóry oraz paznokci. Usprawniają proces oczyszczania ustroju z toksyn. Co więcej, zmniejszają ryzyko rozwoju wielu schorzeń, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego. Dlatego warto mieć natkę pietruszki w swojej kuchni i zadbać o to, by nie zwiędła zbyt szybko.

Jak przedłużyć świeżość natki pietruszki?

Patent jest banalnie prosty. Włóż natkę pietruszki do niedużego słoika z wodą. Końcówki łodyżek powinny być zanurzone w płynie. Następnie przykryj mniejszy słoik większym i zamknij zieleninę w środku. Dokładnie zakręć naczynie. Zmieniaj pietruszce wodę co 3 lub 4 dni. Tak przechowywany produkt zachowa świeżość nawet przez miesiąc.

Możesz wykorzystać też inny, równie prosty patent. Umyj natkę, a następnie zwilż wodą bawełnianą ściereczkę. Owiń zieleninę wilgotnym materiałem i wsadź ją do lodówki. Zastosowanie tego triku wydłuży świeżość pietruszki do 14 dni. Warto podkreślić, że przedstawione wyżej metody doskonale sprawdzą się nie tylko w przypadku natki, ale również wielu innych produktów wykorzystywanych na co dzień w kuchni, takich jak na przykład koperek, kolendra, tymianek czy bazylia.

Jak mrozić natkę pietruszki?

Jeśli chcesz, możesz też zamrozić natkę pietruszki. Umyj ją, a potem dokładnie wysusz na rozłożonym ręczniku. Gdy wyschnie, posiekaj drobno całość i przełóż do specjalnych pojemników albo strunowych woreczków przeznaczonych do mrożenia. Pamiętaj, by szczelnie je zamknąć. W przeciwnym razie przejdą zapachami innych produktów. W niskiej temperaturze zielenina wytrzyma od 6 do 8 miesięcy. To dobry patent, by przechować roślinę na zimę.

