Pocisz się w upały? Posypuj dania natką pietruszki

W upały powinniśmy pić więcej wody i jeść więcej warzyw i owoców, które naturalnie nawadniają organizm. Ale dobrze też włączyć do jadłospisu świeże zioła, takie jak natka pietruszki. Jej dodatek sprawi, że mniej intensywnie będziemy się pocić. Ponadto natka pietruszki podnosi smak potraw, pasuje zarówno do zup, jak i warzyw czy dań mięsnych. Ale to nie jedyne korzystne działanie natki pietruszki. Jej spożywanie przyspiesza też wydalanie toksyn z organizmu (na przykład kwasu moczowego) i działa moczopędnie. Zapobiega więc powstawaniu obrzęków, które doskwierają w czasie upałów wielu osobom.

Woda z pietruszki i pietruszkowy dezodorant

Natką z pietruszki można nie tylko posypywać potrawy, ale także przygotować z niej napój nazywany pietruszkową wodą. Jego spożycie zapobiega nadmiernemu poceniu się. Najlepiej popijać go przez cały dzień, tak aby wypić ok. 1,5 litra płynu. Łatwo go przyrządzić. Wystarczy posiekaną drobno natkę pietruszki zalać wodą o temperaturze 70℃. i zostawić pod przykryciem na 10 minut (na 1 szklankę ok.1 łyżka stołowa posiekanej natki z pietruszki) i jest gotowy.

Pietruszka nazywana jest również naturalnym antyperspirantem. Można stosować ją zewnętrznie. Wystarczy zawinąć posiekaną zieleninę w gazę i pocierać nią skórę pod pachami. Nie tylko zapobiegnie poceniu się, ale także odświeży skórę.

Jakich produktów lepiej w upał nie spożywać?

Jeśli nie chcesz pocić się w upały, ogranicz spożywanie gorących potraw, smażonych dań oraz fast foodów, oraz roślin strączkowych, które są ciężkostrawne i w gorące dni dodatkowo obciążają organizm. Złym pomysłem jest jedzenie słonych przekąsek (np. chipsy, słone orzeszki). Oprócz tego, że są wysokokaloryczne, to zawierają sporo tłuszczu. Organizm ciężko je trawi, więc również potrzebuje więcej energii, przez co zwiększa swoją temperaturę. Zawierają też zbyt dużo soli, a jej nadmierne spożycie może prowadzić do odwodnienia organizmu, co w czasie upałów jest bardzo niebezpieczne. Podobne działanie ma nadmiar cukru. Dlatego lepiej jest w upały zrezygnować ze słodyczy. Najlepiej wykreślić także z jadłospisu również pikantne dania zawierające ostre przyprawy typu: pieprz, papryka, imbir, kurkuma, gorczyca. Warto też ograniczyć picie kawy, mocnej herbaty oraz alkoholu, a zamiast nich pić naturalne napary m.in.: z mięty, szałwii, melisy czy pokrzywy.

Czytaj też:

Mrożona kawa z lodami to deser na upały. Przepis jest prostyCzytaj też:

Nadmiernie pocisz się w upały? Dowiedz się, jak zachować świeżość