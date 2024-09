Picie tego soku daje zdumiewające efekty. Eksperci byli w szoku, a wystarczyły 2 tygodnie

W badaniu zorganizowanym przez brytyjskich naukowców wzięły udział osoby dorosłe między 20 a 50 roku życia. Ochotnicy – 13 kobiet i 5 mężczyzn – byli zdrowi. Nie mieli zdiagnozowanych żadnych przewlekłych chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze czy schorzenia układu pokarmowego (żołądka, wątroby, jelit etc.). Nie palili też tytoniu i nie nadużywali alkoholu. Nie spożywali wcześniej produktów na bazie soku z buraka.

Na czym polegało badanie właściwości soku z buraka?

Eksperci poprosili uczestników badania o rozcieńczanie koncentratu z buraków (30 ml) w szklance wody (250 ml) i wypijanie powstałego napoju. Ochotnicy mieli przyjmować go dwa razy dziennie razem z posiłkiem, lunchem lub kolacją. Jedna porcja wynosiła 125 mililitrów. Przywołana „kuracja” trwała 2 tygodnie. Od uczestników eksperymentu pobrano również próbki kału. Zrobiono to w sumie kilka razy – na samym początku badania przed spożyciem pierwszej porcji soku z buraka, a następnie po trzech i po czternastu dniach od rozpoczęcia „kuracji”. W dodatku ochotnikom mierzono ciśnienie tętnicze krwi. Monitorowano też ich dietę.

Co daje picie soku z buraka? Wnioski naukowców

Przeprowadzone badania dowiodły, że picie soku z buraka wywiera pozytywny wpływ na mikroflorę jelit. Już dwutygodniowa „kuracja” przyniosła pozytywne zmiany w liczebności populacji bakterii Romboutsia i Bacteroidales. które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Zmniejszyła się również populacja B. fragilis. Zmiany w składzie mikrobioty jelitowej prowadzą do zredukowania stanów zapalnych i zmniejszenia ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego oraz zaburzeń metabolicznych. Co więcej, przeciwdziałają one występowaniu dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład biegunki.

Jak jeszcze sok z buraka wpływa na organizm?

Sok z buraka obniża ciśnienie tętnicze krwi. Usprawnia przepływ krwi w naczyniach. Wspomaga leczenie anemii. Napój zawiera duże ilości betalain, flawonoidów i kwasów fenolowych, które wspierają nie tylko działanie jelit, ale też innych narządów. Spowalniają procesy starzenia i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Wymiatają też nadmiar wolnych rodników z organizmu. Tym samym niwelują stres oksydacyjny, który przyczynia się do występowania wielu problemów zdrowotnych. Przeciwskazaniem do picia soku z buraka jest kamica nerkowa, niedoczynność tarczycy, stosowanie leków na nadciśnienie, a także alergia na opisywane warzywo.

