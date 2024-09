Prosty koktajl od dietetyczki pomógł mi uporać się z „plagą naszych czasów”. Szybko poczułam efekty

Ten koktajl to prawdziwa ulga dla jelit. Reguluje pracę narządów i pomaga pozbyć się wstydliwych problemów gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. Napój, jak podkreśla dr Hanna Stolińska, potrafi zdziałać cuda. W dodatku jest prosty i tani w przygotowaniu. Powstaje na bazie łatwo dostępnych składników. Co ważne, można podawać go nie tylko dorosłym, ale i dzieciom (już od szóstego miesiąca życia).

Jak zrobić koktajl na zaparcia od dietetyczki?

Przygotowanie koktajlu polecanego przez dietetyczkę zajmie ci zaledwie kilka minut. Wystarczy, że zmiksujesz ze sobą poszczególne składniki. Pamiętaj, by nie zamieniać borówek amerykańskich na jagody. Zastosowanie tych owoców wywoła bowiem efekt odwrotny od zamierzonego – zwiększy ryzyko wystąpienia zaparć.

Przepis: Koktajl na zaparcia od dietetyczki Ten napój zrobisz w kilka minut z paru łatwo dostępnych składników. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki pół szklanki

1 łyżeczka nasion chia

pół szklanki jogurtu naturalnego

4 suszone śliwki Sposób przygotowania Robienie koktajluZmiksuj wszystkie składniki koktajlu na gładką masę.

Wskazówka: Koktajl najlepiej pić rano na 30 minut przed planowanym posiłkiem. Można jednak po niego sięgać również o innych porach, na przykład wieczorem. Ważne, by nie robić tego częściej niż 3 razy w ciągu doby. Zbyt duża dawka błonnika może bowiem źle wpłynąć na organizm.

Jak działa koktajl na zaparcia?

Koktajl na zaparcia dostarcza sporej dawki błonnika. Zawierają go suszone śliwki, borówki amerykańskie i nasiona chia. To włókno pokarmowe reguluje pracę jelit i usprawnia ich perystaltykę. Zapewnia też uczucie sytości, co sprzyja przyjmowaniu mniejszej liczby kalorii. To ważne zwłaszcza dla osób, które chcą zadbać o swoją sylwetkę i zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Warto podkreślić, że napój polecany przez dr Hannę Stolińską wpływa pozytywnie nie tylko na pracę układu pokarmowego. Wspiera również działanie wielu innych narządów. Stanowi bowiem źródło antyoksydantów. Te związki neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia, zmniejszają stany zapalne tkanek i chronią organizm przed bakteriami. Redukują też ryzyko rozwoju wielu chorób, między innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy różnych nowotworów.

Inne napoje na zaparcia

Napój z borówkami amerykańskimi i nasionami chia to niejedyna „mikstura” na zaparcia, jaką możesz przygotować w domu. Dobrze sprawdzi się też koktajl owsiany z daktylami i kefirem albo sok z jabłek. Ważne jest to, by sięgać po świeżo wyciskane ekstrakty z owoców. Lepiej unikać gotowych produktów dostępnych w sklepach. Zazwyczaj zawierają one bowiem duże ilości cukru, a także innych niepotrzebnych substancji.

