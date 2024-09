To najlepszy jesienny koktajl, jaki piłam. Recepturę na ten specjał dał mi znajomy dietetyk

Koktajl z dyni i banana od razu mi posmakował. Dietetyk podał mi bardzo prosty przepis, z którego teraz przygotowuję smakołyk zastępujący śniadanie, podwieczorek, a czasem nawet i deser. Lubię, gdy mogę coś pysznego przygotować w zaledwie 5 minut i to jest jedna z takich opcji. A koktajl od dietetyka zalet ma znacznie więcej.

Dlaczego warto wybrać koktajlu z dyni i banana?

Koktajl od dietetyka to bogactwo witamin i minerałów. W dyni znajdują się znaczne ilości beta-karotenu, który wpływa na zdrowie oczu i skóry. Banan z kolei dostarcza potasu, który reguluje ciśnienie krwi i wspiera pracę serca. Oba składniki obfitują też w poprawiający pracę układu pokarmowego błonnik. Dzięki jego zawartości uczucie sytości po spożyciu jesiennego koktajlu utrzymuje się przez długi czas, a poziom cukru we krwi pozostaje stabilny.

Co więcej, przyprawy dodawane do jesiennego koktajlu nie tylko przyjemnie pachną, ale też korzystnie wpływają na metabolizm i odporność. Podobnie zresztą jak liczne antyoksydanty, które chronią komórki organizmu przed uszkodzeniami. A jeszcze przygotowanie koktajlu od dietetyka jest banalne. Nic tylko spróbować.

Jak zrobić koktajl od dietetyka?

Wykonanie jesiennego koktajlu z dyni i banana jest ekspresowe, jeśli pod ręką masz pieczoną dynię. Zawsze staram się, by lodówce był niewielki zapas, który pozwoli mi na sprawne zrobienie pysznego śniadania czy przekąski. Mając miękką dynię, po prostu miksuję ją z bananem i dodatkami. I jest pysznie.

Przepis: Koktajl z dyni i banana Pyszny jesienny koktajl od dietetyka, który smakuje wyśmienicie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 167 w każdej porcji Składniki 300 g dyni

1 dojrzały banan

250 ml mleka

1 płaska łyżeczka mielonego cynamonu

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówDynię umyj, obierz i pokrój w kostkę. Piecz do miękkości w temperaturze 180 stopni Celsjusza (30 minut). Ostudź. Banana obierz, rozdrobnij na mniejsze kawałki. Robienie jesiennego koktajluDynie oraz banana umieść w pojemniku blendera. Wlej mleko i dodaj przyprawy. Zmiksuj na gładką masę.

Jak podać koktajl z dyni i banana?

Koktajl od dietetyka najczęściej wypijam od razu po sporządzeniu. Nie schładzam go, ani nie przelewam. W bardzo ciepłe dni możesz dodać do niego kostki lodu, by nieco orzeźwiał. Możesz też zrobić go ze zmrożonych składników. W ten sposób od razu będzie niczym lody, a nie stracisz na smaku. Mrożenie to mój ulubiony sposób na przechowanie zapasu dyni i dojrzałych bananów.

