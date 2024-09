Czerstwe pieczywo w moim domu to już przeszłość. Ten babciny patent wydłuża jego świeżość

Pieczywo to jedno z najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Zwykle nie mamy jednak czasu. by codziennie piec do piekarni po bułki i chleb. Dlatego, będąc w sklepie, od razu inwestujemy w większą ilość, by wystarczyła na kilka dni. Ta duża oszczędność czasu ma jednak swoją cenę. Pieczywo szybko bowiem traci swoją świeżość i walory smakowe. Przestaje chrupać i twardnieje. Wielu ludzi się go pozbywa. Na szczęście istnieje prosty sposób, by zmniejszyć ryzyko marnowania żywności. Zobacz, co zrobić.

Prosty patent na przedłużenie świeżości pieczywa

Babcia pokazała mi, jak wydłużyć świeżość chleba i bułek. Wystarczy włożyć do pojemnika z pieczywem dwie kostki cukru. To banalny, ale niezwykle skuteczny patent. Przyprawa wchłonie bowiem nadmiar wilgoci i spowolni proces czerstwienia wypieków. Dzięki niej pozbędziesz się też innego ważnego problemu. Zmniejszysz ryzyko pleśnienia produktów.

Jeśli nie masz pod ręką kostek cukru, możesz sięgnąć po przyprawę w sypkiej formie lub inne popularne artykuły spożywcze używane na co dzień w kuchni. Nadmiar wilgoci w chlebaku świetnie pochłonie też czarna herbata, suchy ryż, mielona kawa, sól morska lub soda oczyszczona. Wymienione produkty warto umieścić również w lodówce. Pochłoną nie tylko nadmiar wilgoci, ale też brzydkie zapachy.

Ważne: Pamiętaj, że zarówno chleb, jak i inne artykuły spożywcze, na których widać pierwsze oznaki zepsucia, nie nadają się już do spożycia. Należy je wyrzucić w całości. Odkrajanie brzydko wyglądających kawałków i wykorzystywanie reszty, to niewłaściwa praktyka. Tego typu zabiegi nie przynoszą dużych oszczędności, a mogą poważnie zaszkodzić. Jeśli pleśń zaatakuje, to rozprzestrzenia się bardzo szybko i w krótkim czasie zajmuje cały produkt. Jest obecna, nawet gdy na pierwszy rzut oka jej nie widać. Dlatego nie ryzykuj zdrowiem i nie jedz nadgniłej żywności. Nie wykorzystuj jej też do zrobienia przetworów czy potraw. Gotowanie i inne metody obróbki termicznej nie eliminują pleśni.

Jak jeszcze wydłużyć świeżość pieczywa?

Jeśli chcesz wydłużyć świeżość pieczywa, przechowuj je w odpowiednich warunkach. Należy trzymać je w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku (chlebaku). Można też zawinąć chleb i bułki w lniane ściereczki. Ważne, by zapewnić im umiarkowany dopływ powietrza. Jeśli chcesz, możesz też zamrozić zapas pieczywa (ale zrób to, gdy ono jeszcze świeże), którego szybko nie wykorzystasz. Wystarczy je podzielić, włożyć do specjalnych woreczków przeznaczonych do mrożenia żywności i wsadzić do zamrażarki. W razie potrzeby wystarczy wyciągnąć porcję i pozostawić ją w temperaturze pokojowej na kilka godzin. Najlepiej zacząć rozmrażanie pieczywa wieczorem. Wtedy rano będzie gotowe do spożycia.

