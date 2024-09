Ta pasta do kanapek smakuje lepiej niż pasztet. To mój patent na wykorzystanie mięsa z obiadu

Pasty do kanapek można tworzyć z przeróżnych produktów na przykład jajek, makreli, tuńczyka czy awokado. Na tym jednak lista dostępnych opcji wcale się nie kończy. Niedawno wpadłam na pomysł, by zrobić dodatek do pieczywa na bazie kurczaka. Wszystko dlatego, że zostały mi resztki mięsa z obiadu i nie do końca wiedziałam, co z nimi zrobić. Dobrze się złożyło, bo niczego nie zmarnowałam i sporo zaoszczędziłam. Pasta kanapkowa z kurczaka smakuje wybornie i śmiało może konkurować nawet z najlepszym pasztetem.

Jak zrobić pastę do kanapek z kurczaka?

Tę pastę kanapkową robi się bardzo prosto. Wystarczy oddzielić gotowanego, pieczonego lub grillowanego kurczaka od kości i chrząstek, a potem zmiksować mięso z ulubionymi dodatkami. Zrobienie najprostszej wersji tego przysmaku zajmuje mniej niż 20 minut, a efekt zachwyca pełnią smaku i aromatu.

Przepis: Pasta z kurczaka To świetny dodatek do kanapek czy tortilli. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 5 Składniki 2 udka lub inne części kurczaka

2 łyżki majonezu

łyżka jogurtu naturalnego

3 jajka

2 ząbki czosnku

sól

pieprz Sposób przygotowania Gotowanie jajekUgotuj jajka na twardo, gdy wystygną obierz je i podziel na mniejsze części. Szykowanie pozostałych składnikówKurczaka oddziel od kości i chrząstek. Możesz wykorzystać mięso gotowane, pieczone, panierowane i/lub grillowane. Wszystko zależy od tego, co masz pod ręką. Wymieszaj jogurt z majonezem. Łączenie składnikówWszystkie składniki zblenduj na gładką masę razem z przyprawami.

Wskazówka: Jeśli chcesz, by pasta miała bardziej kremową konsystencję, możesz dodać do niej 2 łyżeczki serka śmietankowego do kanapek.

Co dodać do pasty kanapkowej z kurczaka?

Kurczak doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Można go łączyć między innymi z ketchupem, oliwkami, kaparami czy ogórkiem kiszonym. Świetnie sprawdzą się również suszone pomidory, warzywa z rosołu, szczypiorek, natka pietruszki, kolendra, bazylia itp. Nie zapomnij o wykorzystaniu przypraw. Możesz sięgnąć nie tylko po sól czy pieprz, ale również słodką i/lub ostrą paprykę, tymianek, oregano, czyli, zioła prowansalskie etc. Wszystko tak naprawdę zależy od ciebie i twoich preferencji smakowych.

Z czym podawać pastę kanapkową z kurczaka?

Pasta z kurczaka świetnie smakuje w połączeniu ze świeżym pieczywem. Można ją również serwować na tostach lub krakersach. Ten dodatek świetnie sprawdzi się jako farsz do jajek lub smarowidło do tortilli czy grzanek. To doskonały zamiennik pasztetu czy szynki. Jak wiadomo produkty dostępne w sklepach często zawierają mnóstwo niepotrzebnych składników i konserwantów. Dlatego lepiej ograniczyć ich spożycie i postawić na własnoręcznie zrobione pasty kanapkowe.

