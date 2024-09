Miłe zaskoczenie przy kasie w Biedronce. Zrobisz ekspresowe zakupy samoobsługowe i zaoszczędzisz

Coraz więcej osób robiąc zakupy w supermarkecie, korzysta z kas samoobsługowych. Klienci Biedronki mogą być mile zaskoczeni podczas kasowania produktów, a wszystko przez funkcję ułatwiającą ważenie. Koniec z denerwowaniem się podczas kasowania warzyw, owoców czy pieczywa. Co więcej, używając odpowiedniego przycisku, możecie też zaoszczędzić pieniądze. Tłumaczymy, co dokładnie należy zrobić.

Jak szybciej skasować zakupy w Biedronce?

W banalny sposób klienci Biedronki mogą zaoszczędzić naprawdę sporo czasu. Cała tajemnica tkwi w ukrytej funkcji kasy samoobsługowej. Najpopularniejszym sposobem na skasowanie pieczywa, warzyw czy owoców jest szukanie obrazka ze zdjęciem produktu, który aktualnie kupujemy, poprzez wpisywanie nazwy. Kolejne rozwiązanie to żmudne przesuwanie obrazków, które jednak jest czasochłonne.

Okazuje się, że można to wszystko zrobić w znacznie prostszy sposób. W zakupach pomoże asystent wyboru produktu. Dzięki tej funkcji nie musimy zastanawiać się nad nazwą produktu. Wystarczy więc, że położycie produkt na kasie, chwilę poczekacie, a wirtualny asystent zasugeruje, jaki przycisk z obrazkiem produktu należy wybrać (poprzez rozpoznanie jego barwy i kształtu). To pozwoli zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów i odrobinę czasu. Nie będziemy musieli zastanawiać się, jaką nazwę nosi dany produkt, sprytna funkcja kas samoobsługowych pomoże wybrać nam tę odpowiednią. W przypadku pieczywa ważne jest, by torebka, w której jest umieszczone, była skierowana przezroczystą stroną do góry. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone już jakiś czas temu, jednak nadal może nie być dostępne w każdym sklepie.

Podczas zakupów można też zaoszczędzić

Szybsze kasowanie produktów to jednak nie wszystko. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje także funkcja, dzięki której możemy zaoszczędzić nie tylko czas, robiąc zakupy samoobsługowe w Biedronce, ale również pieniądze. O co dokładnie chodzi? Kolejną ukrytą funkcją jest przycisk tarowania, który znajduje się po prawej stronie ekranu kasy. Czasami waga danego produktu może być nieprawidłowo odczytana przez system. Żeby temu zapobiec, musimy nacisnąć przycisk tarowania. To pozwoli na dokładne zważenie produktów bez ewentualnych błędów. Jest to istotne, ponieważ jeżeli urządzenie jest źle ustawione – możemy zapłacić więcej (a tego przecież nikt z nas nie chce), gdyż ważone produkty mogą zostać potraktowane jako cięższe. Przycisk tarowania oznaczony jest symbolem zera i dwóch grotów. Nie jest on wyeksponowany, więc wiele osób go po prostu pomija.

To jednak nie koniec ukrytych funkcji kas samoobsługowych, ponieważ możemy skorzystać też z przycisku regulacji głośności czy wezwania obsługi sklepu.

