W Lidlu dobre mięso w niskich cenach, a kiełbasa za darmo. Skorzystaj z okazji i gotuj tanie obiady. Zobacz, co warto kupić

Zastanawiasz się, jak zrobić smaczny obiad „za grosze”? Z pomocą przychodzi Lidl ze swoimi superofertami. Sieć obniżyła ceny popularnych produktów, a niektóre z nich rozdaje za darmo. Powody do zadowolenia mają m.in. osoby, w diecie których jest mięso. Teraz mogą uzupełnić swoje zapasy kurczaka, kiełbasy czy szynki, nie wydając przy tym fortuny. Sprawdź, co warto kupić, by zaoszczędzić.

Tanie i dobre mięso w Lidlu – warunki oferty

Lidl sprzedaje po atrakcyjnej cenie między innymi polskie mięso marki Rzeźnik. Tanio kupisz teraz takie produkty jak na przykład:

udka lub podudzia z kurczaka XXL – koszt to 6 złotych i 49 groszy za kilogram,

– koszt to 6 złotych i 49 groszy za kilogram, mięso mielone z szynki XXL – za opakowanie o wadze 800 gramów zapłacisz 9,49 groszy,

– za opakowanie o wadze 800 gramów zapłacisz 9,49 groszy, tuszka z kaczki – na kilogram tego drobiu wydasz 8 złotych i 99 groszy.

Wskazane oferty obowiązują przez trzy dni, od poniedziałku do środy (16-18 września 2024 roku). Nie mają narzuconych ograniczeń. Warto skorzystać z tych okazji, bo dzięki nim można przygotować smaczny obiad dla całej rodziny za niewielkie pieniądze, na przykład pieczone udka lepsze niż kurczak z KFC. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zrobić kaczkę. Kilka prostych trików sprawi, że stanie się krucha i soczysta. Będzie rozpływać się w ustach. Wystarczy wypełnić ją farszem, na przykład jabłkowym.

Jak dostać kiełbasę za darmo w Lidlu?

Jeśli natomiast szukasz pomysłu na przekąskę, możesz sięgnąć po kiełbasę żywiecką marki Pikok. Lidl rozdaje ją w ramach akcji „1+1 gratis”. Klienci, którzy chcą skorzystać z oferty, muszą jednak spełnić kilka warunków. Pierwszy dotyczy posiadania aplikacji Lidl Plus. To bezpłatne oprogramowanie dostępne do pobrania w sklepach internetowych. Wystarczy je zainstalować na swoim smartfonie, przejść krótki proces rejestracji i założyć konto. Znajdziesz w nim specjalny kod. Podczas zakupów trzeba go aktywować i zeskanować aplikację.

Pamiętaj też o jeszcze jednej ważnej kwestii – musisz kupić jedno opakowanie kiełbasy żywieckiej o wadze 600 gramów, by drugie otrzymać za darmo. Koszt to 18 złotych i 89 groszy. Obowiązuje też pewien limit: jedna paczka gratis na kupon. Promocja trwa od poniedziałku do środy (16-18 września 2024 roku).

