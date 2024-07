Kupiłam tanie mięso i pomidory w Biedronce. Zrobiłam smaczny i prosty obiad za mniej niż 15 zł

Biedronka przygotowała prawdziwą gratkę dla swoich klientów. Teraz możesz kupić taniej pomidory i udka (lub podudzia) z kurczaka pakowane próżniowo. Ja już skorzystałam z tej okazji. Gdy zobaczyłam promocję na te dwa produkty w mojej głowie od razu pojawił się pomysł na to, co mogę z nich wyczarować Przyrządziłam szybki obiad z piekarnika. Nie napracowałam się zbytnio, a cała rodzina najadła się do syta. W dodatku sporo zaoszczędziłam. Zrobienie dania kosztowało mnie mniej niż 15 złotych.

Kurczak i pomidory taniej w Biedronce – warunki oferty

Promocja jest skierowana do posiadaczy aplikacji Moja Biedronka. Jeśli nie masz jej jeszcze w swoim telefonie, możesz szybko nadrobić zaległości. Wystarczy, że ściągniesz software ze sklepu internetowego i zainstalujesz na smartfonie. Cały proces zajmie ci zaledwie chwilę. Co ważne, oprogramowanie można pobrać za darmo. Jego użytkowanie również nic nie kosztuje. Pozwala natomiast sporo zaoszczędzić na zakupach. By aktywować obniżkę, wystarczy wyświetlić interesującą ofertę w aplikacji. Oferta na kurczaka i pomidory obowiązuje do środy, 31 lipca 2024 roku.

Za kilogram pomidorów malinowych zapłacisz 3 złote i 99 groszy, czyli 60 procent taniej (koszt warzyw przed obniżką wynosi niespełna 10 zł). Co więcej, klienci, którzy nie posiadają aplikacji Moja Biedronka również mogą zaoszczędzić na zakupie warzyw, choć nieco mniej, bo połowę. Wydadzą na nie 4 złote i 99 groszy.

Udka lub podudzia z kurczaka pakowane próżniowo marki Kraina Mięs możesz natomiast nabyć za 6 złotych i 49 groszy. Cena poza akcją promocyjną wynosi 12,59 złotych. Oznacza to oszczędność rzędu 48 procent. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię – obowiązuje pewien limit. Jeden klient nie może kupić więcej niż 4 kilogramy mięsa.

Pomysł na sycący obiad z kurczaka i pomidorów

Kurczaka i pomidory możesz wykorzystać na wiele różnych sposobów. Ja zrobiłam z nich prosty i sycący obiad. Zalałam mięso sosem z warzyw i wsadziłam do piekarnika. Możesz śmiało modyfikować przedstawiony przepis i wykorzystać do zrobienia sosu również inne warzywa, na przykład por, marchewkę czy seler naciowy. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by wzbogacić danie o dowolnie wybrane przyprawy.

Przepis: Kurczak w sosie pomidorowym To pyszny i sycący obiad. Do jego zrobienia możesz wykorzystać nie tylko podudzia, ale również inne części kurczaka. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 25 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 podudzia z kurczaka

1/3 szklanki oleju

2 łyżki miodu

2 łyżki musztardy

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka słodkiej papryki

sól

pieprz

tłuszcz do smażenia Na sos: 1 kg pomidorów

2 średnie cebule

3 papryki

3 ząbki czosnku

sól i pieprz

2 łyżki klarowanego masła do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówSparz pomidory i obierz je ze skórki, a potem pokrój na mniejsze części. Obierz też cebulę i pokrój ją w piórka. Umyj papryki i usuń z nich gniazda nasienne, a następnie pokrój warzywa na kawałki. Marynowanie kurczakaPrzeciśnij przez praskę ząbki czosnku. Wymieszaj je w misce z miodem, olejem, musztardą i przyprawami. Umyte i osuszone podudzia z kurczaka natrzyj powstałą marynatą. Jeśli masz więcej czasu, schowaj mięso owinięte folią spożywczą na kilka godzin do lodówki. Dzięki temu całość lepiej się „przegryzie”. Możesz jednak śmiało pominąć ten krok. Podsmażanie kurczakaObtoczone w marynacie kawałki kurczaka podsmaż na złoty kolor ze wszystkich stron. Robienie sosuNa rozgrzanej patelni zeszklij cebulę. Gdy się zrumieni, zacznij podmażać paprykę (możesz też śmiało ją pominąć lub zastąpić innym składnikiem). Poczekaj aż będzie miękka i dodaj pomidory. Podsmażaj całość aż sos zgęstnieje. Dopraw go odrobiną soli i pieprzu. Możesz też dodać trochę cukru, jeśli jest kwaśny. Pieczenie kurczakaObsmażonego kurczaka przełóż na osobną patelnię lub do naczynia żaroodpornego i zalej sosem, a następnie wstaw całość do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni na około godzinę pod przykryciem. Na 15 minut przed końcem pieczenia zdejmij pokrywkę, by mięso zyskało chrupiącą skórkę.

Rada: Pamiętaj o podsmażeniu kurczaka przed zalaniem sosem. W przeciwnym razie będzie surowe. Związki zawarte w pomidorach spowalniają procesy obróbki termicznej mięsa.

Czytaj też:

Dlaczego pomidory nie dojrzewają? Tajemnica zielonych plam przy szypułkachCzytaj też:

To genialne danie jednogarnkowe robię z tanich produktów. Pasuje do ziemniaków, ryżu, makaronu, klusek i kasz