Koniec ze skrobaniem twardego masła. Genialny patent na miękkie masło w kilka sekund

Chyba nie sposób zliczyć, ile razy większość z nas denerwowała się, skrobiąc ekstremalnie twarde masło, wyjęte chwilę temu z lodówki. Owszem, można zrobić to znacznie wcześniej, by masło stało się bardziej miękkie i nie było kłopotów z jego rozsmarowaniem, jednak większość z nas po prostu o tym zapomina. Istnieje jednak szybka i bardzo prosta sztuczka, która już na zawsze rozwiąże ten problem.

Co zrobić, żeby ekspresowo zmiękczyć masło?

Żeby bez problemu rozsmarować masło na chlebie lub bułce, musi być ono odpowiednio miękkie. Tutaj z pomocą przychodzi patent, który zajmie wam dosłownie kilka sekund. Nie spodziewałam się, że może to być aż tak proste. Wystarczy, że zetrzecie masło na małym sitku. W ten sposób bez problemu rozprowadzicie je na pieczywie. Jeśli nie macie takiego narzędzia kuchennego w domu – idealnie sprawdzi się też tarka do ścierania warzyw. To jednak nie wszystko, ponieważ możecie również wykorzystać obieraczkę do warzyw, choć takie jej zastosowanie dla wielu osób będzie z pewnością sporym zaskoczeniem. W ten sposób nie tylko redukuje się ilość masła, ale też wytwarza ciepło, które pomaga w jego roztapianiu, przez co staje się odpowiednio miękkie.

Inne patenty na miękkie masło

Ciekawą sztuczką jest również włożenie masła na bardzo krótki czas do mikrofali. Trzeba jednak uważać, by nie podgrzewać go zbyt długo, ponieważ w ten sposób uzyskacie płynną konsystencję. Jest to jedno z najprostszych rozwiązań, jednak nie wszyscy posiadają ten sprzęt. W takiej sytuacji można wykorzystać również inny patent. Do szklanki lub miski należy wlać wrzątek, a po chwili wylać. Naczyniem trzeba przykryć masło i odczekać kilka minut. Po tym czasie bez problemu rozsmarujecie je na kromce chleba. Jeżeli przygotowujecie tosty – po wyjęciu pieczywa z tostera od razu połóżcie na nim cienki plasterek masła. Ciepło podpieczonego chleba sprawi, że w mig się ono roztopi. Poza tym, jak zmiękczyć masło, warto również wiedzieć, czy masło jest zdrowe.

