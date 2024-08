Babcia pokazała mi, co zrobić, by aronia była jeszcze smaczniejsza. Jej patent jest wart miliony

Aronia jest znana ze swoich prozdrowotnych właściwości. Zawiera mnóstwo cennych mikroelementów (cynk, żelazo, potas, magnez, wapń, bor, mangan itp.), a także witamin (E, A, C etc.). W jej składzie znaleźć można mnóstwo antyoksydantów. Związki te niwelują stany zapalne, wzmacniają odporność i spowalniają procesy starzenia. Włączenie owoców wskazanej rośliny do codziennej diety przynosi mnóstwo rozmaitych korzyści. Zmniejsza poziom „złego cholesterolu”, Reguluje stężenie glukozy we krwi. Wspiera przemianę materii i oczyszczanie organizmu z toksyn. Jednocześnie zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego, otyłości oraz wielu innych chorób cywilizacyjnych.

Aronia jest uznawana za najzdrowszą jagodę na świecie. Mimo to wiele osób niechętnie włącza ją do jadłospisu, głównie z uwagi na dość cierpki smak z mocno wyczuwalną nutą goryczki. Istnieje jednak lepsze rozwiązanie niż wykreślenie tych owoców z diety. Wypróbuj babciny patent i przekonaj się, że aronia może być naprawdę smaczna.

Co zrobić, by aronia straciła cierpki smak?

Moja babcia łączy aronię z siemieniem lnianym. Wystarczy niepełna łyżka (około 10 gramów) na litr domowego soku lub dżemu. Wcześniej warto zmielić ziarenka w młynku lub blenderze. Zawarte w nich związki śluzowe łagodzą cierpki smak owoców. Warto też zauważyć, że samo siemię lniane również ma wiele cennych właściwości. Dostarczają błonnika, który ułatwia trawienie i łagodzi dolegliwości gastryczne. Przedłuża też uczucie sytości po posiłku. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i może się okazać niezwykle pomocny podczas odchudzania. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, że nasiona lnu odgrywają istotną rolę w profilaktyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz chorób nowotworowych.

Inne sposoby na polepszenie smaku aronii

Istnieją też inne sposoby na pozbycie się cierpkiego smaku aronii. Pomóc w tym może niska temperatura. Wystarczy włożyć świeżo zebrane owoce do zamrażarki. Powinny w niej spędzić minimum 24 godziny. Jednak najlepiej wydłużyć ten czas do 3 dni. Potem można już rozpocząć przygotowanie dżemów, soków lub innych przetworów z aronii. Jeśli chcesz zneutralizować smak jagód, możesz też dodać do nich kilka łyżek ekstraktu z cytryny (około 5-15 ml).

Czytaj też:

To najzdrowsza jagoda na świecie i rośnie w Polsce. Włącz ją do diety i podziwiaj efektyCzytaj też:

Zastanów się dwa razy, zanim sięgniesz po takie owoce. Zwiększają ryzyko rozwoju wielu chorób