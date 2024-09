Po ten zamiennik ziemniaków powinni sięgać nie tylko seniorzy. To „pogromca” wysokiego cukru i zaparć

Topinambur (słonecznik bulwiasty) to zapomniane warzywo. O jego właściwościach przypomniał dr Marek Skoczylas. Specjalista popularyzuje wiedzę na temat wpływu, jaki żywność wywiera na organizm człowieka. Okazuje się, że niedoceniany zamiennik ziemniaków ma ogromny prozdrowotny potencjał, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Zobacz, dlaczego warto włączyć topinambur do codziennej diety.

Na co pomaga topinambur?

Swoje cenne właściwości topinambur zawdzięcza inulinie. To rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który nie ulega strawieniu w przewodzie pokarmowym. Stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii zasiedlających jelita. Tym samym wspiera odbudowę i rozwój mikroflory jelitowej. Jednocześnie poprawia funkcjonowanie jelit. Reguluje rytm wypróżnień. Przeciwdziała zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym (na przykład wzdęciom). Przeprowadzone badania, jak podkreśla doktor Marek Skoczylas, dowodzą, że „spożycie inuliny w dawce od 5 do 15 gramów na dzień zwiększa częstość wypróżnień i redukuje twardość stolca”.

Inulina wspiera jednak nie tylko układ pokarmowy. Naukowcy wykazali, że inulina obniża poziom „złego cholesterolu” oraz trójglicerydów. Taki efekt daje spożycie około 100-120 gramów topinamburu na dzień. Co ciekawe, warzywo wspiera również redukcję masy ciała. Dlatego może być bez przeszkód wykorzystywany przez osoby z nadwagą lub otyłością, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Po topinambur mogą również sięgać pacjenci zmagający się z cukrzycą. Warzywo ma niski indeks glikemiczny. Nie powoduje nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi.

Inulina nie tylko obniża poziom glukozy we krwi, ale uwaga zmniejsza także insulinooporność komórek u pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę typu drugiego. Co istotne obniżenie poziomu glukozy we krwi obserwuje się na skutek przyjęcia już zaledwie 10 gramów inuliny. Jest to bardzo dobra informacja dla diabetyków, ponieważ zaledwie 50-60 gramów topinamburu (czyli taka ilość, którą bez problemu możemy zjeść na raz, na przykład jako dodatek do obiadu) jest w stanie realnie przyczynić się do poprawy kontroli glikemii – zauważa doktor Marek Skoczylas.

Co więcej, inulina w dawce 10 gramów dziennie, poprawia wchłanianie wapnia innymi poprzez nasilenie produkcji białka, które odpowiada za transport tego ważnego związku. Spożycie topinamburu wpływa więc pozytywnie na gęstość mineralną kości. To ważna informacja dla seniorów, grupy szczególnie narażonej na rozwój osteoporozy.

Jak wykorzystać topinambur w kuchni?

Topinambur doskonale sprawdza się jako zamiennik ziemniaków. Jest więc idealnym dodatkiem do obiadu. Wspaniale komponuje się zarówno z mięsem, jak i warzywami. Można go gotować, piec i smażyć, dodawać do sałatek lub zup. Warzywo warto wykorzystać do zrobienia frytek czy purée.

