Lekarz mówi, jakie produkty w sklepie omija szerokim łukiem. One rujnują zdrowie

Doktor Marek Skoczylas ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Jego wyuczoną specjalizacją jest stomatologia, ale od kilku lat zajmuje się fitofarmakologią oraz toksykologią żywności. To autor książek i publikacji na temat zdrowego odżywiania. Chętnie dzieli się w sieci różnymi wskazówkami dotyczącymi diety. Wskazuje, jak to, co jemy, wpływa na nasz organizm. Wskazuje też, jakich produktów należy stanowczo unikać. Na stworzonej przez niego liście znajduje się wiele popularnych i lubianych artykułów spożywczych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu.

Najgorsze produkty, jakie można kupić w sklepie

Doktor Marek Skoczylas wymienia między innymi słodzone płatki śniadaniowe. Tego typu produkty zawierają duże ilości cukru, sodu oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Przeprowadzone badania dowiodły, że zdecydowana większość z nich nie ma w swoim składzie wystarczającej ilości błonnika. Nie zapewniają uczucia sytości i dostarczają jedynie tak zwanych pustych kalorii, które nie mają żadnej wartości odżywczej. Co więcej, spożywane w nadmiarze sprzyjają występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego czy miażdżyca.

Specjalista radzi również, by unikać białego pieczywa. Jego główny składnik stanowi rafinowana mąka, która jest oczyszczana. Proces ten sprawia, że traci ona nawet 75 procent wartości odżywczych. Szacuje się, że zawiera około 3 g błonnika w 100 gramach. Tymczasem taka sama ilość jej pełnoziarnistego odpowiednika dostarcza organizmowi ponad 10 gramów wskazanego składnika.

Ekspert odradza również zakup przetworzonego mięsa. W tej kategorii produktów mieszczą się między innymi, parówki, kabanosy, peklowane szynki, kiełbasy, salami, wędzony boczek, konserwy itp. Regularne spożywanie tego typu artykułów spożywczych zostało uznane za czynnik rakotwórczy. Wprowadzają one do organizmu związki, które mogą przekształcić się w niebezpieczne substancje określane jako nitrozoaminy.

Poza tym w mięsie pojawiają się również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które na przykład tworzą się podczas grillowania. Związki te mogą powodować dysfunkcję naczyń krwionośnych i inicjować tworzenie się blaszki miażdżycowej. Dodatkowo ograniczają one wrażliwość tkanek na insulinę, zatem zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego – podkreśla dr Marek Skoczylas.

Warto również, jak zauważa lekarz, wystrzegać się produktów takich jak: gotowe ciasta, chipsy i inne solone przekąski czy „udawane” soki, które mają w swoim składzie mnóstwo zbędnych substancji niespotykanych w prawdziwych ekstraktach z owoców lub warzyw.

Produkty wysokoprzetworzone a zdrowie

Warto pamiętać, że choć żywność wysokoprzetworzona wywiera negatywny wpływ na organizm, to nie jest w stanie nam zaszkodzić, jeśli sięgamy po nią sporadycznie. Problem pojawia się wówczas, gdy tego rodzaju jedzenie staje się stałym elementem codziennego jadłospisu. Nie należy też zapominać, że duże znaczenie dla utrzymania ciała w dobrej kondycji ma nie tylko dieta, ale również umiarkowana aktywność fizyczna, na przykład spacery. Ważne, by wykonywać ją regularnie.

