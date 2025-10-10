Zawijam pieczarki w gotowe ciasto i po 20 minutach mam ciepłą kolację. Każdy ją uwielbia

Po długim dniu w pracy tak naprawdę nikt nie ma ochoty spędzać wieczoru w kuchni, przygotowując ten ostatni posiłek. Na kolację wcale nie trzeba jeść zawsze nudnych kanapek lub jajecznicy. Możesz zrobić coś znacznie smaczniejszego, a w dodatku na ciepło. Takie danie nie tylko świetnie zaspokoi głód, ale też przyjemnie rozgrzeje, gdy wrócimy do domu.

Ekspresowa kolacja z pieczarkami

Tak naprawdę do przygotowania tego posiłku wystarczy kupić gotowe ciasto francuskie (dostaniesz je w niemal każdym większym supermarkecie) i przyrządzić pieczarki, a później upiec całość.

Przepis: Kieszonki z pieczarkami To pomysł na wyśmienitą kolację. Zrobisz je w banalnie łatwy sposób. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 392 w każdej porcji Składniki 1 ciasto francuskie

250–300 g pieczarek

1 mała cebula (opcjonalnie)

1 łyżka masła lub oleju do smażenia

sól i pieprz do smaku

1 jajko (do posmarowania) Sposób przygotowania Przygotowanie pieczarekPieczarki umyj, pokrój w plasterki. Jeśli używasz cebuli, posiekaj ją drobno. Na patelni rozgrzej masło lub olej. Wrzuć cebulę i pieczarki, smaż kilka minut, aż odparują wodę i lekko się zrumienią. Dopraw farsz solą i pieprzem, a na koniec wymieszaj. Nadziewanie ciastaCiasto francuskie rozwiń i pokrój na prostokąty lub kwadraty. Na środku każdego kawałka ciasta ułóż farsz i zawiń brzegi (jak kopertę lub roladkę). PieczeniePrzełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wierzch posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C (góra-dół) przez ok. 15 minut, aż ciasto będzie złociste i chrupiące.

Gdy pieczarki będą już uduszone, możesz dodać do nich serek śmietankowy (np. typu Philadelphia) – wtedy farsz będzie bardziej gęsty i kremowy. Jeśli masz ochotę, możesz też poeksperymentować i dorzucić inne składniki, na przykład ser czy szynkę.

Co jeszcze można zrobić z ciasta francuskiego?

Ciasto francuskie to naprawdę bardzo wszechstronny produkt, który w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów. Idealnie smakuje podane na słodko. Możesz na przykład przygotować rogaliki z czekoladą lub dżemem, a także ślimaczki cynamonowe lub ciastka z budyniem i owocami. Dobrze nadaje się też do większych wypieków, takich jak tarta czy jabłecznik. Bez problemu przygotujesz z jego użyciem również kultową napoleonkę.

To jednak nie wszystko, ponieważ możesz zainspirować się także przepisami wytrawnymi. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie „ślimaczków” z szynką, serem, szpinakiem i fetą oraz suszonymi pomidorami – smakują naprawdę wybornie. Pyszną przekąską są też parówki zapieczone w cieście francuskim. Możesz przyrządzić również paszteciki wypełnione farszem z kapusty i grzybów. Koniecznie zobacz też inne pomysły na szybkie i efektowne przekąski z ciasta francuskiego. Będą idealne nie tylko na kolację, ale też na przykład na imprezę.

Czytaj też:

To mocna konkurencja dla ryżu, ma więcej białka i błonnika. Wprowadź do diety już dziś!Czytaj też:

Zjedz ten owoc dwie godziny przed snem i zapomnij o przewracaniu się z boku na bok. Wypróbuj!