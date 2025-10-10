Zawijam pieczarki w gotowe ciasto i po 20 minutach mam ciepłą kolację. Każdy ją uwielbia

Po długim dniu w pracy tak naprawdę nikt nie ma ochoty spędzać wieczoru w kuchni, przygotowując ten ostatni posiłek. Na kolację wcale nie trzeba jeść zawsze nudnych kanapek lub jajecznicy. Możesz zrobić coś znacznie smaczniejszego, a w dodatku na ciepło. Takie danie nie tylko świetnie zaspokoi głód, ale też przyjemnie rozgrzeje, gdy wrócimy do domu.
Ekspresowa kolacja z pieczarkami
Tak naprawdę do przygotowania tego posiłku wystarczy kupić gotowe ciasto francuskie (dostaniesz je w niemal każdym większym supermarkecie) i przyrządzić pieczarki, a później upiec całość.
Przepis: Kieszonki z pieczarkami
To pomysł na wyśmienitą kolację. Zrobisz je w banalnie łatwy sposób.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 392 w każdej porcji
Składniki
- 1 ciasto francuskie
- 250–300 g pieczarek
- 1 mała cebula (opcjonalnie)
- 1 łyżka masła lub oleju do smażenia
- sól i pieprz do smaku
- 1 jajko (do posmarowania)
Sposób przygotowania
- Przygotowanie pieczarekPieczarki umyj, pokrój w plasterki. Jeśli używasz cebuli, posiekaj ją drobno. Na patelni rozgrzej masło lub olej. Wrzuć cebulę i pieczarki, smaż kilka minut, aż odparują wodę i lekko się zrumienią. Dopraw farsz solą i pieprzem, a na koniec wymieszaj.
- Nadziewanie ciastaCiasto francuskie rozwiń i pokrój na prostokąty lub kwadraty. Na środku każdego kawałka ciasta ułóż farsz i zawiń brzegi (jak kopertę lub roladkę).
- PieczeniePrzełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wierzch posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C (góra-dół) przez ok. 15 minut, aż ciasto będzie złociste i chrupiące.
Gdy pieczarki będą już uduszone, możesz dodać do nich serek śmietankowy (np. typu Philadelphia) – wtedy farsz będzie bardziej gęsty i kremowy. Jeśli masz ochotę, możesz też poeksperymentować i dorzucić inne składniki, na przykład ser czy szynkę.
Co jeszcze można zrobić z ciasta francuskiego?
Ciasto francuskie to naprawdę bardzo wszechstronny produkt, który w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów. Idealnie smakuje podane na słodko. Możesz na przykład przygotować rogaliki z czekoladą lub dżemem, a także ślimaczki cynamonowe lub ciastka z budyniem i owocami. Dobrze nadaje się też do większych wypieków, takich jak tarta czy jabłecznik. Bez problemu przygotujesz z jego użyciem również kultową napoleonkę.
To jednak nie wszystko, ponieważ możesz zainspirować się także przepisami wytrawnymi. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie „ślimaczków” z szynką, serem, szpinakiem i fetą oraz suszonymi pomidorami – smakują naprawdę wybornie. Pyszną przekąską są też parówki zapieczone w cieście francuskim. Możesz przyrządzić również paszteciki wypełnione farszem z kapusty i grzybów. Koniecznie zobacz też inne pomysły na szybkie i efektowne przekąski z ciasta francuskiego. Będą idealne nie tylko na kolację, ale też na przykład na imprezę.
