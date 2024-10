Moja bita śmietana zawsze wychodzi perfekcyjna. Dodaję do niej kilka kropli tego produktu

Bita śmietana doskonale nadaje się do dekorowania tortów, ciastek, muffinek, pucharków lodowych i wielu innych słodkości. Można ją uformować w różnorodne kształty, na przykład różyczki lub po prostu polać nią wierzch deseru. Jest też idealna do gofrów czy naleśników. Bitą śmietanę bez trudu można dostać w każdym supermarkecie czy sklepie spożywczym, jednak nie ukrywajmy – ta kupiona smakuje znacznie gorzej od bitej śmietany zrobionej w domu. Jeśli nie zawsze jednak ten dodatek wam wychodzi tak puszysty, jak powinien – wykorzystajcie sprytny patent.

Patent, dzięki któremu bita śmietana zawsze się uda

Bita śmietana nie zawsze się udaje. Czasami trudno jest ją ubić, a w konsekwencji – uzyskać odpowiednią konsystencję. To problem nie tylko osób, które rozpoczynają swoją przygodę z przygotowywaniem tego przysmaku, ale też doświadczonych gospodyń. Jest jednak prosty patent, by pozbyć się tego problemu. Jak sprawić, żeby bita śmietana była idealnie gęsta i lekka? Wystarczy, że dodacie do niej kilka kropli soku z cytryny. Sprawi on, że masa zgęstnieje i ubije się szybciej. Co więcej, ten dodatek podkręci też słodki smak bitej śmietany (nie obawiajcie się jednak, wcale nie stanie się ona kwaśna).

Innym dodatkiem, który ułatwi gęstnienie takiej śmietany, jest cukier puder – należy dosypać odrobinę na początku ubijania. W ten sposób bita śmietana stanie się też słodsza.

O czym pamiętać, robiąc bitą śmietanę?

Robiąc bitą śmietanę, przede wszystkim pamiętajcie o tym, by zawsze używać śmietany 30% lub 36%. Ważne jest też, żeby była ona naprawdę porządnie schłodzona. Na pół godziny przed rozpoczęciem przyrządzania bitej śmietany do lodówki wstawcie również końcówki miksera, a także miskę, w której planujecie ubijać śmietanę (najlepiej sprawdzi się do tego metalowe naczynie, ponieważ lepiej przewodzi ono zimno).

Śmietanę należy ubijać przez 30 sekund na najniższych obrotach. Po tym czasie maksymalnie zwiększcie obroty i ubijajcie do momentu, aż śmietana stanie się sztywna. Pamiętajcie jednak, żeby nie ubijać śmietany zbyt długo, ponieważ w ten sposób doprowadzicie do całkowitego jej zważenia.

