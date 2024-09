Dlaczego ciasto francuskie nie wyrasta? Wszystko przez ten śmieszny błąd, który popełniałam

Ciasto francuskie jest bardzo uniwersalnym produktem. Jego chrupiąca, złocista skórka i delikatne, warstwowe wnętrze są doskonałą bazą dla słodkich i wytrawnych wypieków. Będzie odpowiednie bez względu na to, czy mamy ochotę na słodki przysmak, czy może na przykład ślimaczki z serem i szynką. Choć przygotowanie ciasta francuskiego wydaje się banalnie proste, to okazuje się, że wcale takie nie jest. Wszystko za sprawą błahego błędu, który sprawia, że ciasto nie wyrasta odpowiednio podczas pieczenia, przez co prezentuje się znacznie mniej apetycznie.

Dlaczego ciasto francuskie nie wyrasta? Popularny błąd

Uniwersalność ciasta francuskiego sprawia, że jest niezastąpione w kuchni zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Co zrobić, by przekąski z ciasta francuskiego się udały? Przede wszystkim należy unikać powszechnego błędu. Polega on na nałożeniu do środka ciasta zbyt dużej ilości farszu. Ciasto wychodzi wtedy zbyt wilgotne, a w konsekwencji nie może wyrosnąć. Również na wierzch ciasta francuskiego nie można kłaść zbyt dużo produktów. Choć wielu z nas to bardzo kusi, ponieważ nadzienie jest ważnym elementem takich „francuskich przekąsek”, to jednak tutaj zdecydowanie wygrać powinien umiar.

Pieczenie ciasta francuskiego – przydatne porady

Żeby wasze wypieki z ciasta francuskiego wyszły cudownie apetyczne o złocistym kolorze – wystarczy, że przed pieczeniem posmarujecie je roztopionym masłem lub rozbełtanym jajkiem. Możecie do tego użyć kuchennego pędzelka.

Pamiętajcie też, by wyłożyć blachę do pieczenia specjalnym papierem – w ten sposób zapobiegniecie przywieraniu. Ciasto francuskie najlepiej piec wyjęte bezpośrednio z lodówki. Dzięki temu wypiek będzie bardziej puszysty. Możecie samodzielnie przygotować ciasto francuskie lub kupić już gotowe – dostaniecie je w wielu sklepach. Czas pieczenia zależy od grubości ciasta i rodzaju wypieku. Poza trzymaniem się odpowiedniego czasu pieczenia, warto sprawdzać też, czy ciasto jest gotowe, wkładając wykałaczkę – jeśli wychodzi sucha, ciasto jest upieczone.

Co można przygotować z ciasta francuskiego?

Z ciasta francuskiego w bardzo szybkim czasie można przygotować rozmaite przekąski. Doskonale sprawdzi się jako podstawa tart, można zawijać w nie warzywa, sery oraz mięso. Wspaniale smakują też rogaliki z czekoladą zrobione w ten sposób czy paluszki na przykład z czosnkiem i ziołami. Koniecznie spróbujcie przyrządzić też kieszonki z ciasta francuskiego. Do nadziewania możecie wykorzystać też owoce, różne dżemy, nutellę. Ciasto francuskie to świetna baza do eksperymentowania w kuchni i tworzenia ciekawych przekąsek. Koniecznie sprawdźcie, co jeszcze zrobić z ciasta francuskiego.

