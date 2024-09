Wrzesień to u mnie czas na to pyszne i zdrowe ciasto. Przepis jest prosty, a wszyscy zajadają się tym deserem

Wrzesień to czas, kiedy królują śliwki. Można jeść je „solo”, ale jeżeli przygotujecie z nich pyszne ciasto – przekonacie się, że cała rodzina będzie zajadać się tym plackiem, a jego pieczenie stanie się już tradycją. Ciasto ze śliwkami to klasyczny, jesienny deser, który zachwyca swoim smakiem i aromatem. Co więcej, taki wypiek jest nie tylko smaczny, ale za sprawą śliwek też zdrowy, dlatego naprawdę warto korzystać z owoców sezonowych. Korzystnie na nasze zdrowie wpływa też kolejny składnik, czyli orzechy włoskie, które są zdrowym źródłem tłuszczy.

Jak zrobić ciasto ze śliwkami i orzechami? Prosty przepis

Pyszne owoce, delikatne ciasto i chrupiąca kruszonka to idealne połączenie. Co więcej, zrobienie takiego deseru wcale nie jest trudne – wystarczy, że będziecie trzymać się przepisu, a z pewnością wam się uda. Jest to też odpowiednia receptura dla tych, którzy nie mają jeszcze zbyt bogatego doświadczenia w pieczeniu. Idealnie sprawdzi się również wtedy, kiedy nie macie czasu na pracochłonne wypieki. Będzie doskonałe jako słodka przekąska do kawy lub herbaty.

Przepis: Ciasto ze śliwkami Gwarantujemy, że w tym wypieku zakocha się cała rodzina. Jest idealny na jesień Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 800 g śliwek

4 jajka

200 g masła

1 łyżeczka proszku do pieczenia

250 g mąki

250 g cukru pudru

30 g orzechów włoskich Sposób przygotowania Przygotowanie produktówMasło oraz jajka wyjmijcie chwilę wcześniej z lodówki – tak, by ogrzały się w temperaturze pokojowej. Śliwki opłuczcie i osuszcie, a następnie usuńcie z nich pestki i pokrójcie na ćwiartki. Piekarnik zacznijcie nagrzewać do 180 stopni Celsjusza. Ucieranie ciastaPrzez około 7 minut ubijajcie masło z cukrem pudrem na gładką masę. Kolejno dodawajcie po jednym jajku (róbcie to w odstępach co kilka minut). Następnie dodajcie mąkę i proszek do pieczenia, a całość miksujcie na małych obrotach miksera do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Pieczenie ciastaCiasto przełóżcie do formy o średnicy 24 cm. Wyrównajcie jego powierzchnię, a później rozłóżcie w nim śliwki i dodajcie rozdrobnione orzechy włoskie. Jeśli macie ochotę – możecie dodać kruszonkę. Ciasto włóżcie do piekarnika i pieczcie przez około 60 minut.

Niezwykle smakowitym wykończeniem ciasta ze śliwkami jest kruszonka, przygotujecie ją dosłownie w kilka minut.

Przepis: Kruszonka do ciasta Kruszonka jest wspaniałym dodatkiem do ciasta ze śliwkami Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 120 g cukru

160 g mąki pszennej

100 g zimnego masła Sposób przygotowania Połączenie składnikówDo miski wsypcie mąkę, cukier i dodajcie kawałeczki pokrojonego masła. Wszystkie składniki rozcierajcie palcami, aż powstaną drobne okruszki ciasta. Dodanie kruszonki do ciastaKruszonką posypcie wierzch ciasta i śliwki, a następnie upieczcie całość.

Do ciasta możecie wykorzystać dowolny rodzaj śliwek, jednak najlepiej sprawdzą się węgierki (są dość twarde, a więc nie rozpadną się w trakcie pieczenia). Pamiętajcie jednak, żeby po umyciu dokładnie osuszyć owoce, na przykład na sitku lub używając ręcznika papierowego. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić ciasto ze śliwkami bez zakalca – wystarczy, że będziecie wystrzegać się kilku błędów, a wyjdzie idealne.

Z czym podawać ciasto ze śliwkami?

Ciasto ze śliwkami możecie podawać na różne sposoby. Najbardziej klasyczny z nich to po prostu posypanie placka cukrem pudrem – dzięki temu będzie nie tylko smaczniejszy, ale też ładniej się zaprezentuje. Ciekawym pomysłem jest również posypanie wierzchu wiórkami gorzkiej czekolady. Ciasto śliwkowe, podane jeszcze na ciepło, doskonale komponuje się z gałką zimnych lodów – taki kontrast to zawsze dobry pomysł. Do jego udekorowania śmiało można wykorzystać także bitą śmietanę, czyli najprostszy i najbardziej uniwersalny dodatek. Całość możecie też polać sosem czekoladowym lub karmelowym.

Jeśli macie ochotę na więcej przysmaków ze śliwkami w roli głównej – przygotujcie ciasto drożdżowe z tymi jesiennymi owocami, klasyczną tartę lub bezglutenowe ciasto śliwkowe.

Czytaj też:

Prosty koktajl od dietetyczki pomógł mi uporać się z „plagą naszych czasów”. Szybko poczułam efektyCzytaj też:

Te placki to coś więcej niż naleśniki. Francuskie crêpes nie mają sobie równych