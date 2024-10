Dużo osób popełnia ten błąd, spożywając siemię lniane. Można sobie jeszcze bardziej zaszkodzić

Siemię lniane to prawdziwa skarbnica zdrowia. Jest bogate w błonnik, który wspomaga pracę jelit i reguluje poziom cukru we krwi. Zawarte w nim kwasy omega-3 mają działanie przeciwzapalne i obniżają poziom cholesterolu. Regularne spożywanie siemienia lnianego może korzystnie wpływać na zdrowie serca i układu pokarmowego. Jest to też częsty element diety osób w trakcie odchudzania. Część ludzi popełnia jednak poważny błąd, który może nieść za sobą przykre konsekwencje.

Błąd podczas spożywania siemienia lnianego

Jeśli włączyliście do swojej diety siemię lniane i spożywacie jego duże ilości, musicie też przestrzegać jednej, bardzo ważnej zasady. Mianowicie chodzi o picie odpowiedniej ilości wody, czyli około dwóch litrów dziennie. Wynika to z faktu, że siemię lniane jest bogate w błonnik pokarmowy, który pęcznieje w jelitach i wchłania wodę. Picie dużej ilości wody, gdy spożywamy siemię lniane, zapobiega zaparciom i zapewnia prawidłowe działanie układu pokarmowego. W skrajnych przypadkach brak odpowiedniego nawodnienia w diecie wysokobłonnikowej może nawet spowodować niedrożność jelit. Pamiętajcie też, że nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji błonnika pokarmowego, czyli 25-40 g.

Jak stosować siemię lniane?

Z siemienia lnianego można przygotować napar – jest to najczęstsza forma jego spożywania. Jedną zmieloną łyżkę nasion siemienia lnianego należy zalać połową szklanki gorącej wody, a następnie odstawić na 10-15 minut. Po upływie tego czasu siemię lniane jest gotowe w postaci kleistego napoju. Te małe ziarenka o wielu właściwościach zdrowotnych możecie też dodawać do różnego rodzaju koktajli. Siemię lniane dzięki swoim właściwościom odżywczym i neutralnemu smakowi doskonale wzbogaci też różne potrawy – możecie je dorzucić do zupy czy sosu, ale też wypieków. Nadaje się także jako składnik sałatek – nada im chrupkości i ciekawej tekstury. Możecie również przygotować owsiankę z siemieniem lnianym.

