Dodaję ten składnik do owsianki. To mój odchudzający miks, którym „oszukuję” głód

Owsianka to doskonały pomysł na śniadanie. Między innymi dlatego, że dostarcza do naszego organizmu cennych składników odżywczych, takich jak węglowodany złożone, które zapewniają energię na cały dzień oraz witaminy i minerały, w tym żelazo i magnez. Ponadto owsiankę można przygotować na wiele sposobów, dzięki czemu z łatwością dostosujecie ją do swoich preferencji smakowych i żywieniowych. Możecie dodać do niej owoce, orzechy, miód, cynamon, ale też jeden specjalny składnik, dzięki któremu łatwiej i szybciej zrzucicie nadprogramowe kilogramy.

Owsianka z siemieniem lnianym przyspieszy odchudzanie

Jedzenie owsianki może pomóc w procesie odchudzania, ponieważ jest ona niskokaloryczna, ale jednocześnie bogata w składniki odżywcze. Z kolei wysoka zawartość błonnika pokarmowego sprzyja uczuciu sytości, a to w konsekwencji zmniejsza apetyt i pomaga w kontrolowaniu ilości spożywanych kalorii w ciągu dnia. Dodatkowo owsianka ma również niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi.

W połączeniu z siemieniem lnianym płatki owsiane dają naprawdę znakomity efekt. Owsianka z tym dodatkiem to świetny sposób na poprawę przemiany materii. Siemię lniane również jest bogate w błonnik – w praktyce oznacza to, że dzięki niemu dłużej nie jesteśmy głodni. Dodatkowo spożywanie nasionek lnu poprawia perystaltykę jelit i pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną. Osoby, które wolą pić napary, powinny sprawdzić, o jakiej porze pić siemię lniane, by przyniosło to najlepsze efekty. Żeby schudnąć, możecie pić też wodę lniano-owsianą.

Jak przygotować taką lnianą owsiankę?

Owsiankę z siemieniem lnianym przygotowuje się tak samo, jak w normalnej wersji. Na 100 g płatków owsianych użyjcie 1 łyżkę siemienia lnianego i około 250 ml mleka. Możecie dodać też odrobinę kakao, wtedy owsianka nabierze lepszego smaku. Płatki owsiane połączcie z siemieniem lnianym, a następnie zalejcie mlekiem. Całość porządnie wymieszajcie i odstawcie na noc do lodówki. Rano do takiej owsianki dodajcie swoje ulubione owoce lub inne dodatki. Możecie też użyć odrobiny miodu lub syropu klonowego, żeby całość była jeszcze smaczniejsza.

Inne odchudzające dodatki do owsianki

Do owsianki warto dorzucić również nasiona chia – korzystnie wpływają na proces odchudzania głównie dzięki wysokiej zawartości błonnika, który sprzyja uczuciu sytości i reguluje trawienie. Dodatkowo są bogate w kwasy omega-3, które wspierają zdrową przemianę materii i mogą pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej. Dobrym pomysłem jest też dodanie suszonych śliwek – jest to „mocarz odchudzania” – dłużej zapewnią uczucie pełnego żołądka, ale też nadadzą owsiance wspaniałej słodyczy. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością, ponieważ suszone owoce są dość kaloryczne.

