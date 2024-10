To bardzo zdrowy olej, a Polacy o nim zapomnieli. Pomoże schudnąć i uniknąć wielu chorób

Olej rydzowy, wbrew skojarzeniom, jakie się w pierwszej chwili pojawiają, nie powstaje z rydzów. Tłuszcz ten jest tłoczony z nasion lnianki siewnej, rośliny znanej już od starożytności i słynącej z szeregu cennych właściwości. Jego popularność utrzymywała się przez długi czas i był on nieodłącznym elementem polskiej kuchni chłopskiej i szlacheckiej. Obecnie olej rydzowy jest nieco zapomniany, a zdecydowanie warto do niego powrócić. Pomoże uniknąć chorób i wesprze utratę kilogramów.

Dlaczego warto wybrać olej rydzowy?

Olej rydzowy – nazywany tak ze względu na rudawy kolor nasion lnianki siewnej, dawniej określany rydzem właśnie – jest bogaty w wiele cennych związków chemicznych. Z punktu widzenia diety i utraty masy ciała szczególnie cenne będą zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Zapobiegają one stanom zapalnym, wspierają zdrowie serca i układu krążenia oraz pomagają w redukcji poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Zbyt wysoki poziom kortyzolu nie tylko nie sprzyja skutecznemu odchudzaniu, ale i skutkować może utratą zdrowia. Choćby z tego wymienionego powodu warto włączyć do diety olej rydzowy.

Kolejnym argumentem za sięganiem akurat po ten tłuszcz jest znaczna, w porównaniu do innych olejów roślinnych, ilość witaminy E zawarta w oleju rydzowym. Związek ten wykazuje silne działanie przeciwutleniające i chroni komórki przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki. Dbając o odpowiedni poziom witaminy E, nie tylko zapewnimy sobie lepszy wygląd – bo wolne rodniki przyspieszają starzenie – ale też zmniejszymy szanse na rozwój chorób układu krążenia i tarczycy. Włączenie bogatego w tę substancję tłuszczu do jadłospisu nie będzie trudne.

Jak stosować olej rydzowy?

Olej rydzowy najlepiej spożywać na zimno. Ma lekko gorzkawy smak z nutą orzechową, który fantastycznie odnajdzie się w przeróżnych sałatkach. Możemy go też wlewać do zup tuż przed ich podaniem. Ze względu na fakt, że cenne składniki odżywcze – witamina E i nienasycone kwasy tłuszczowe – ulegają degradacji w wysokich temperaturach, smażenie na oleju rydzowym nie jest wskazane. Jest jednak bezpieczne, bo jego punkt dymienia to 245 stopni Celsjusza.

Choć olej rydzowy jest zdrowy, należy pamiętać, że nie zastąpi zbilansowanej diety i nie sprawi, że nadmiarowe kilogramy znikną bez wysiłku. Przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie zawsze warto skonsultować się ze specjalistą i wyjaśnić z nim wątpliwości. Zwłaszcza jeśli borykamy się z chorobami.

