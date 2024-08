Ten olej ma tyle zalet, że wybieram go częściej niż oliwę z oliwek. Wychodzi mi to na zdrowie

Olej z pestek dyni miałam pić, by poprawić stan swojego zdrowia. Jednak uczucie, które pozostawało na języku po spożyciu, było dla mnie tak nieprzyjemne, że przestałam się zmuszać. Już miałam oddać całą butelkę wyrobu znajomej — i zapytać lekarkę jak inaczej mogę dostarczać sobie zawartych w nim składników — gdy ta uświadomiła mi, że przecież zdrowym olejem mogę skrapiać swoje sałatki i kanapki. Spróbowałam i całkowicie przepadłam.

Dlaczego warto sięgać po olej z pestek dyni?

Powodów do włączenia aromatycznego oleju o orzechowym posmaku do diety jest sporo. Najważniejszy w moim przypadku okazał się fakt, że zawiera on całkiem sporo nienasyconych kwasów tłuszczowych. Związki te znane są z działania wspierającego redukcją poziom cholesterolu LDL, czyli tzw. złego cholesterolu. Dostarczanie ich wraz z posiłkami pomogło mi w krótkim czasie poprawić wyniki badań w tym zakresie.

Przy okazji, za każdym razem, gdy sięgałam po porcję tego smakowitego tłuszczu, dostarczałam sobie mnóstwa innych cennych dla organizmu związków chemicznych. W oleju z pestek dyni obecne są witaminy A, C, D, E, K, a także pierwiastki takie jak cynk, magnez czy selenu i cynku. Warto więc spożywać go regularnie, bo pomoże nie tylko zadbać o układ krążenia, ale też zwiększyć odporność, poprawić wzrok czy stan skóry. Włączenie go do jadłospisu nie wymaga wcale wielu zabiegów.

Jak stosować olej z pestek dyni?

Oleju z pestek dyni nie należy stosować do smażenia. Jest tłoczony na zimno i pod wpływem wysokiej temperatury traci swoje właściwości. Najlepiej spożywać go jako dodatek do potraw. Świetnie sprawdzi się jako zamiennik sosu w sałatkach, wzbogaci smak zup kremów i doda charakteru daniom z kaszami. Niektórzy łączą go także z lodami czy innymi słodkimi deserami. Polecam spróbować z bitą fetą – jest fenomenalny.

Niektórzy oleju z pestek dyni używają też jak kosmetyku. Ma korzystny wpływ na stan skóry i włosów, więc sprawdzi się jako dodatek do szamponu czy odżywki. Można go też po prostu wmasować w skórę głowy.

Osobiście preferuję dostarczać go sobie od wewnątrz i na szczęście nie ma u mnie przeciwwskazań do spożycia tego zdrowego produktu. Jeśli jednak chorujesz przewlekle, nim zdecydujesz się na zakup butelki oleju z pestek dyni, skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj też, że konieczne jest przechowywanie go w lodówce i z dala od źródeł światła.

