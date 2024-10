Dobre mięso za darmo w Lidlu, ale jest jeden warunek. Biegnij do sklepu, bo można sporo zaoszczędzić

Promocje w Biedronce, Lidlu, Dino czy innych supermarketach to świetny sposób na to, żeby zrobić oszczędne zakupy. Często można znaleźć ciekawe rabaty na różnego rodzaju produkty, od artykułów spożywczych po chemię czy owoce i warzywa. Teraz możecie mieć obiad „w gratisie”, ponieważ w Lidlu jedno opakowanie mięsa mielonego dostaniecie całkowicie za darmo.

Promocja na mięso mielone w Lidlu

Dzięki różnego rodzaju promocjom można kupić potrzebne rzeczy w niższej cenie i zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Teraz Lidl kusi klientów atrakcyjną promocją na mięso mielone. Przy zakupie jednego opakowania mięsa mielonego z łopatki wieprzowej Rzeźnik, drugie otrzymacie całkowicie za darmo (musicie więc kupić dwa opakowania, by nie płacić za kolejne). Cena jednego opakowania wynosi 10 zł 99 groszy. Żeby skorzystać z promocji, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować przy kasie. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji.

To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w ten popularny produkt i przyrządzić pyszne domowe posiłki. Nie zwlekajcie i skorzystajcie z tej limitowanej oferty już dziś. Obowiązuje ona od wtorku (15.10) do środy (16.10.2024 r.) lub do wyczerpania zapasów. Jeśli chcecie dowiedzieć się o innych promocjach – koniecznie przejrzyjcie aktualną gazetkę Lidla, możecie w ten sposób naprawdę podreperować domowy budżet.

Co można zrobić z mięsa mielonego?

Wykorzystując mięso mielone, można przygotować wiele pysznych i różnorodnych dań. Możecie z niego zrobić klasyczne kotlety mielone, soczyste pulpeciki, aromatyczne gołąbki, ale świetnie sprawdzi się też jako nadzienie pasztecików. Mięso mielone będzie także doskonałe jako dodatek do zapiekanek, lasagni czy makaronów. Możliwości jest naprawdę wiele – od tradycyjnych polskich potraw po meksykańskie tacos czy włoskie spaghetti bolognese oraz grecką moussakę.

Skorzystaj z oferty na mięso mielone 1 + 1 gratis i zrób na obiad pyszne kotlety mielone z przepisu Roberta Makłowicza.

Przepis: Kotlety mielone według Makłowicza To świetny pomysł na sycący i szybki obiad. Przysmak rozpływa się w ustach. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Składniki 600 g filetu z indyka

1 czerstwa pszenna bułka

1 szklanka mleka

1 łyżka masła

2 żółtka

2 białka

1 pęczek koperku

sól

świeżo mielony czarny pieprz

mąka, jajko i bułka tarta do panierowania

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówBułkę namocz w mleku. Następnie odciśnij ją dobrze z nadmiaru płynu i zmiel razem z mięsem. Utrzyj żółtka z masłem i ubij pianem z białek. Koperek umyj i drobno posiekaj. Łączenie składnikówDo zmielonego mięsa i bułki dodaj pozostałe składniki. Najpierw żółtka utarte z masłem i posiekany koperek. Wymieszaj całość. Dopraw solą i pieprzem. Na koniec dorzuć pianę z białek i bardzo delikatnie połącz wszystkie składniki. Uważaj, by piana nie opadła. Smażenie kotletówUformuj kotlety. Obtocz je w mące, roztrzepanym jajku i bułce tartej. Smaż na rozgrzanej patelni i klarowanym maśle na rumiany kolor.

