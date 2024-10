Polacy zapomnieli o tym „płynnym złocie”. Obniża cholesterol, pomaga na reumatyzm

Olej rydzowy, zwany także olejem z lnianki, to prawdziwe odkrycie dla miłośników zdrowej kuchni, ponieważ jego właściwości są niezwykle cenne dla naszego organizmu. Ten olej ma delikatny, lekko korzenny smak i świetnie nadaje się na przykład do sałatek. Warto jednak pamiętać, że należy go przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, ponieważ jest wrażliwy na światło i ciepło. Olej rydzowy aktualnie jest nieco zapomniany, choć kiedyś to właśnie on królował w naszym kraju. Na przestrzeni czasu zastąpiły go inne rodzaje, na przykład olej słonecznikowy czy rzepakowy. Warto jednak ponownie zacząć po niego sięgać z uwagi na unikalne właściwości prozdrowotne.

Jakie właściwości ma olej rydzowy?

Olej rydzowy zawiera wysokie stężenie nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym cennych omega-3. Już jedna łyżeczka tego oleju pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Jego dużą zaletą jest fakt, że obniża poziom cholesterolu LDL. Przeprowadzone zostały badania, podczas których podawano pacjentom olej rydzowy przez dwa tygodnie, a ich poziom cholesterolu LDL spadł aż o 12 procent.

Spożywanie tego oleju zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, ale jest też naturalnym wsparciem dla naszej wątroby – warto więc sięgać po ten olej, gdy zmagamy się z różnymi problemami związanymi z tym organem. Dodatkowo olej rydzowy przyczynia się także do normalizowania poziomu cukru we krwi, ale także łagodzi objawy artretyzmu i reumatyzmu. To jednak nie wszystko, ponieważ skutecznie zwalcza on wolne rodniki (z uwagi na zawartość naturalnych tokoferoli).

Jak stosować olej rydzowy?

Bardzo ważne jest, żeby olej rydzowy stosować tylko na zimno, dlatego używa się go głównie do sałatek i surówek. Możecie też przygotować w nim na przykład śledzie. Będzie się też dobrze komponować z potrawami, do których dodajemy czosnek i cebulę. Sprawdzi się także jako dodatek do wszelkiego rodzaju dipów. Olej ten możecie stosować także tylko w celach zdrowotnych. Lecznicza dawka wynosi 5-10 gramów, czyli około 1-2 łyżeczki. Należy go spożywać dwa razy dziennie, najlepiej na czczo.

