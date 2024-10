Dodaję tę przyprawę do mleka i robię „eliksir zdrowia”. Niezawodny w walce z przeziębieniem

Jesień to czas przeziębień i infekcji. Bardzo ważne jest, by w tym czasie wzmacniać swoją odporność. Pomóc w tym mogą różne zioła i przyprawy. Warto dodawać je do herbaty, ale nie tylko. Gdy dopadnie nas choroba – niezawodną metodą okazuje się sposób, który praktykowały jeszcze nasze babcie, a mianowicie ciepłe mleko z jednym, nietypowym dodatkiem. Wyjątkowe właściwości tego napoju doceniano już w starożytności. Ma nie tylko prozdrowotne działanie, ale też doskonale smakuje i wygląda naprawdę ciekawie.

Mleko z kurkumą na przeziębienie

Jednym z najpopularniejszych sposobów na dobrą odporność w okresie jesienno-zimowym jest mleko z miodem i masłem. Można jednak przygotować go też nieco inaczej, dodając niezwykle aromatyczną przyprawę – kurkumę. Jest ona znana przede wszystkim jako żółty składnik curry, jednak to przyprawa o wielu korzystnych właściwościach zdrowotnych. Szczególnie doceniana jest w okresie przeziębień. Ma ona właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Dlatego jej przyjmowanie pomaga w walce z wirusami i bakteriami. Związki czynne zawarte w kurkumie (kurkumina i turmeron) mają też działanie przeciwbólowe i napotne.

Picie takiego „złotego mleka” w okresie jesienno-zimowym to doskonały sposób na zapobieganie infekcjom, ale także wychłodzenie. Pomoże też na katar czy ból gardła. Regularne picie tego napoju wspomoże układ odpornościowy, zwiększając jego zdolność do zwalczania infekcji.

Jak zrobić „złote mleko” na przeziębienie?

Istnieje wiele modyfikacji przepisu na takie „złote mleko”. Poza kurkumą warto dodać do niego też inne przyprawy, które wzmocnią naszą odporność. Mowa między innymi o miodzie, który jest znany jako „domowy antybiotyk”. Dobrze jest dodać także kardamon, który wzmacnia odporność, ale też pomaga łagodzić kaszel. Odrobina czarnego pieprzu z kolei sprawi, że prozdrowotne właściwości kurkumy będą jeszcze lepiej przyswajalne. Dodajcie też szczyptę startego imbiru (lub jego korzenia pokrojonego na kawałki), który łagodzi stany zapalne dróg oddechowych.

Przepis: Mleko z kurkumą Ten napój jest nie tylko zdrowy, ale też wspaniale rozgrzewa Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka pasty z kurkumy

1 szklanka mleka

1 łyżeczka miodu

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu

szczypta czarnego pieprzu

1 łyżeczka masła klarowanego Sposób przygotowania Gotowanie mlekaWszystkie składniki poza miodem umieśćcie w małym rondelku. Całość podgrzewajcie na małym ogniu, mieszając co jakiś czas. Nie doprowadzajcie do wrzenia, mleko z dodatkami powinno być jedynie podgrzane. Na koniec dodajcie miód.

Do przygotowania tego napoju możecie użyć zwykłego mleka lub postawić na napój roślinny. Ważnym składnikiem jest także tłuszcz – wybierzcie masło klarowane (ewentualnie olej sezamowy lub kokosowy). Z kolei miód najlepszy będzie lipowy, akacjowy lub wielokwiatowy. Pamiętajcie jednak, żeby nie dodawać go do gorącego mleka – zróbcie to dopiero wtedy, gdy nieco przestygnie. Gdy napój będzie już gotowy – przecedźcie całość przez sitko. Żeby wzmocnić swoją odporność możecie przygotować też mleko z czosnkiem. Z kolei na dobry sen pomoże „moon milk”.

Jak przygotować pastę z kurkumy?

Żeby przygotować pastę z kurkumy, należy zmieszać 2-3 łyżeczki kurkumy w proszku z połową szklanki wrzącej wody. Do tego trzeba również dodać 2-3 szczypty mielonego, czarnego pieprzu oraz 2 szczypty imbiru w proszku. Całość gotujcie (ciągle mieszając) przez około 7 minut aż powstanie gęsta pasta. Taką pastę z kurkumy można przechowywać w lodowce przez około 2-3 tygodnie. Po tym czasie nie powinno się jej już spożywać.

