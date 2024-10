Dobry olej teraz za złotówkę. W Lidlu można robić zapasy, bo nie ma limitów, ale trzeba się spieszyć

Olej jest jednym z podstawowych produktów, które wykorzystujemy w kuchni. Przydaje się do smażenia potraw, ale to nie wszystko, ponieważ dodaje się go do różnego rodzaju marynat czy sałatek. Teraz możecie zrobić porządne zapasy bez obawy o swój domowy budżet. Promocja w Lidlu to idealna okazja, aby zaopatrzyć się w ten popularny produkt w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Promocja na olej w Lidlu

Specjalna promocja w Lidlu obejmuje olej słonecznikowy Vita D´or. Kupując jedną butelkę oleju, drugą dostaniecie za złotówkę. Ten olej w normalnej cenie kosztuje 7 zł 99 gr, a to oznacza, że za 8 zł 99 gr będziecie mieć dwie litrowe butelki oleju. Musicie jednak pamiętać o tym, że promocja jest ograniczona w czasie, a więc trzeba się spieszyć, ponieważ trwa ona do środy (23.10.2024 r.). Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żeby skorzystać z innych promocji, które trwają w Lidlu, warto przeglądać na bieżąco gazetki promocyjne.

Jak wykorzystać olej słonecznikowy?

Olej słonecznikowy to popularny olej roślinny, wytwarzany z nasion słonecznika. Jest szeroko stosowany w kuchni ze względu na swój łagodny smak. Świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju sałatek czy surówek, a także różnych dressingów. Olej słonecznikowy występuje w dwóch odmianach: jest rafinowany i nierafinowany.

Olej rafinowany ma wyższą temperaturę dymienia i neutralny smak, podczas gdy olej nierafinowany zachowuje więcej naturalnych składników odżywczych i ma bardziej wyrazisty smak. Ten, który jest w promocji w Lidlu, jest olejem rafinowanym, a więc możecie wykorzystywać go również do smażenia. Posiada on o wiele wyższą temperaturę dymienia, dlatego poddany obróbce cieplnej jest w pełni bezpieczny dla zdrowia (olej nierafinowany najlepiej wykorzystywać jedynie na zimno).

Jak przechowywać olej słonecznikowy?

Zarówno olej rafinowany, jak i nierafinowany najlepiej przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Szafka kuchenna ustawiona daleko od kuchenki będzie idealna. Optymalna temperatura przechowywania oleju to temperatura pokojowa. Unikajcie trzymania go w ekstremalnych temperaturach, zarówno zbyt niskich (lodówka), jak i zbyt wysokich. Po otwarciu butelki należy ją szczelnie zakręcać, aby zapobiec utlenianiu oleju. W przeciwnym razie straci on cenne witaminy i minerały, a do tego może zjełczeć i nabrać nieprzyjemnego smaku.

