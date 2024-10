Dobry makaron dostaniesz za darmo. W Dino masz do wyboru 3 produkty znanej marki

Polacy uwielbiają makarony i chętnie sięgają po nie w kuchni. Zresztą nie bez powodu. Z tego produktu w krótkim czasie da się wyczarować sycący obiad dla całej rodziny. Wystarczy połączyć kluski z ulubionym sosem, dodać parę przypraw i gotowe. Dlatego zawsze warto mieć makaron pod ręką. Teraz możesz uzupełnić swoje kuchenne zapasy, a jednocześnie odciążyć nieco domowy budżet. Żal nie skorzystać z tak dobrej okazji.

Jak zdobyć makaron za darmo w Dino?

Promocja dotyczy trzech rodzajów makaronu marki Lubella. Chodzi o spaghetti, świderki lub penne rigate. Jeśli kupisz dwa wskazane wyżej produkty, trzeci otrzymasz gratis. Możesz je dowolnie ze sobą łączyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, by włożyć do koszyka dwa opakowania penne i jedną paczkę spaghetti albo trzy makarony świderki. Wybór należy do ciebie. Cena produktów poza promocją wynosi 5 złotych i 19 groszy. To koszt jednej paczki makaronu o wadze 400 gramów.

Masz sporo czasu na skorzystanie z tej oferty sklepów Dino. Promocja zaczyna się bowiem w środę, a kończy we wtorek. Obowiązuje od 23 do 29 października 2024 roku. W sumie możesz więc zdobyć 21 paczek makaronu.

Co zrobić z makaronu?

Makaron to nie tylko świetny dodatek do zupy. Możesz go również śmiało wykorzystać do zrobienia zapiekanek i różnych dań rodem z włoskiej kuchni, na przykład spaghetti bolognese czy penne ze szpinakiem i kurczakiem. Makaron doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Pasuje zarówno do warzyw, mięs, jak i serów.

Przyrządzanie makaronu jest bardzo proste. Musisz tylko pamiętać, by go nie rozgotować. Najlepiej, gdy pozostanie al dente i będzie stawiać lekki opór podczas gryzienia. Taki makaron jest nie tylko smaczniejszy, ale i zdrowszy. Poza tym syci na dłużej, a dzięki temu sprzyja utracie nadprogramowych kilogramów i nie tuczy.

Czytaj też:

Nie przyrządzam już klusek w tradycyjny sposób. U szefa kuchni podpatrzyłam genialny patent na gotowanie makaronuCzytaj też:

Makłowicz w ogniu krytyki. Włoski kucharz punktuje jego błędy w klasycznym daniu: „Masakra”