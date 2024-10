Dobre kawy prawie o połowę taniej w Biedronce. Spieszcie się, bo błyskawicznie znikają z półek

Kawa jest nieodłącznym elementem codzienności wielu z nas. Sięgamy po nią z samego rana, by dodać sobie energii lub w ciągu dnia, by zrelaksować się przy ulubionej lekturze. Jeśli szukacie dobrej kawy w świetnej cenie, to w Biedronce trwa właśnie duża promocja. To idealna okazja, żeby zaopatrzyć się ulubioną kawę i przy okazji naprawdę sporo zaoszczędzić.

Promocja na kawę w Biedronce

Promocje na kawę pojawiają się regularnie w różnych sklepach, zarówno stacjonarnych, jak i online. Warto śledzić oferty specjalne i gazetki promocyjne, aby nie przegapić okazji do zakupu ulubionego produktu w atrakcyjnej cenie. Aktualnie w Biedronce trwa promocja na kawę ziarnistą „Aroma Gold Kimbo” – można kupić ją za 52 zł 99 gr za 1 kilogram, czyli o 41 procent taniej w porównaniu do jej ceny regularnej, która wynosi 89 zł 99 gr. Jest to kawa 100 procent arabica. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ ta oferta trwa do 30.10.2024 (środa). Obowiązuje także limit czterech opakowań na jedną transakcję.

Jeśli jesteście miłośnikami picia kawy, to warto zrobić zapasy. Specjaliści szacują, że niebawem za kawę będzie trzeba zapłacić znacznie więcej niż teraz.

Inne kawy w korzystnych cenach

Regularne przeglądanie gazetek promocyjnych i korzystanie z aplikacji zakupowych pozwala szybko znaleźć najlepsze oferty na kawę. W Biedronce takich korzystnych promocji na ten popularny produkt jest więcej. Znacznie taniej dostaniecie też kawę ziarnistą „Jacobs Barista Editions” – za 1 kilogram trzeba zapłać 49 zł 99 gr zamiast 69 zł 99 gr (czyli 28 procent taniej). Z kolei kawa mielona „MK Cafe Premium” za 250 g kosztuje 12 zł 99 gr zamiast 16 zł 99 gr (czyli 23 procent taniej).

Dużo tańsza jest aktualnie również kawa rozpuszczalna „Nescafe Crema” – za 200 g będziecie musieli zapłacić 23 zł 99 gr zamiast 29 zł 59 gr (wychodzi taniej o 20 procent). W Biedronce takich promocji na dobrą kawę znajdziecie więcej i potrwają one do najbliższej soboty (02.11.2024 r.). Będąc w Biedronce, możecie też skorzystać ze świetnej promocji na masło.

Już niebawem uroczystość Wszystkich Świętych – do wielu z nas przyjadą wtedy goście. Do pysznej kawy warto podać też „coś słodkiego”. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu, co upiec, możecie zainspirować się naszymi szybkimi i prostymi przepisami.

