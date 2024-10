Tanie i dobre masło na Wszystkich Świętych w Lidlu. Możesz zaoszczędzić ponad 10 złotych

Masło jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w kuchni. Używamy go do smarowania pieczywa, smażenia, przygotowywania wypieków i pieczenia mięsa. Nic więc dziwnego, że w wielu domach ten tłuszcz schodzi na pniu i trzeba stale uzupełniać kuchenne zapasy. To dość duże obciążenie dla domowego budżetu, chyba trafimy na atrakcyjną promocję. Właśnie teraz organizuje ją Lidl. Trzeba się jednak spieszyć, bo akcja ma ograniczenia czasowe. Nie daj sobie sprzątnąć masła sprzed nosa i sprawdź, jak skorzystać z oferty.

Jak kupić taniej dobre masło w Lidlu?

Promocja jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Akcja dotyczy konkretnego produktu. Chodzi o masło ekstra marki Łowicz. Teraz możesz je kupić za 3 złote i 99 groszy. Oznacza to sporą obniżkę, bo w „normalnych” warunkach jedno opakowanie tego tłuszczu kosztuje niespełna 8 złotych. By skorzystać ze wskazanej oferty, musisz kupić od razu 3 kostki masła. Jeśli chcesz zaoszczędzić, nie zwlekaj zbyt długo z decyzją. Pamiętaj, że akcja Lidla nie trwa wiecznie. Obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w czwartek, 31 października 2024 roku. Na jeden kupon możesz nabyć nie więcej niż 3 opakowania masła o łącznej wadze 600 gramów.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej przełożyć do szczelnie zamykanego pojemnika i trzymać go w lodówce, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Pamiętaj, że zapas tłuszczu możesz też bez trudu zamrozić. Nie straci przez to na walorach smakowych ani wartościach odżywczych. Warto przedtem podzielić je na mniejsze porcje. Dzięki temu proces rozmrażania będzie przebiegał sprawniej i szybciej. Masło w zamrażarce może spędzić nawet 6 miesięcy. Lepiej jednak zużyć je wcześniej.

