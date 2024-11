Ile można trzymać mięso w zamrażarce? Większość Polaków popełnia błąd, przez który musi je wyrzucać

Mrożenie mięsa to popularna metoda przechowywania, pozwalająca na wydłużenie jego trwałości i zachowanie świeżości na dłużej. Jest to szczególnie wygodne, gdy chcemy mieć zawsze pod ręką składniki do przygotowania ulubionych potraw. Sprawdzi się również wtedy, gdy po prostu kupimy większą ilość tego produktu. I choć zamrażanie mięsa jest świetnym sposobem, to ważne jest, by nie mrozić go zbyt długo. Duża część z nas jednak w ogóle nie zwraca uwagi na optymalny czas mrożenia mięsa, przez co później i tak ląduje ono w koszu, ponieważ nie nadaje się już do jedzenia.

Ile można trzymać mięso w zamrażarce?

Każde surowe mięso możemy zamrozić (tak samo sytuacja wygląda w przypadku ryb), jednak czas mrożenia zależy od rodzaju mięsa. Tłuste mięsa muszą być mrożone krócej od tych, które zawierają mniej tłuszczu. Wołowinę i cielęcinę możemy przechowywać w zamrażalniku nawet do 8 miesięcy. Maksymalny czas mrożenia wieprzowiny to 6 miesięcy, a mięso mielone powinniśmy spożyć w ciągu dwóch miesięcy. Mięso schabowe może mrozić się przez 6 miesięcy. Ważne jest, aby pamiętać, że podane wyżej czasy są orientacyjne. Zbyt długie przechowywanie mięsa w zamrażarce może negatywnie wpłynąć na jego jakość, smak i wartość odżywczą.

Jak poprawnie zamrażać mięso? Najważniejsze zasady

Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach. Przede wszystkim powinny być one szczelnie zamknięte – zapobiegnie to wysychaniu produktów i przenikaniu zapachów. Idealne będą pojemniki lub woreczki przeznaczone specjalnie do mrożenia. Potrawy płynne powinno się wlewać mniej więcej do ¾ wysokości pojemnika, ponieważ zamrożona ciecz zawsze zwiększa swoją objętość.

Pamiętajcie też, żeby mrozić tylko świeże produkty. Przed zamrożeniem podzielcie je też na mniejsze porcje, które zużyjecie za jednym razem. Dzięki temu unikniecie częstego wyjmowania produktu z zamrażalnika i ponownego zamrażania, co jest niewskazane. Ważne jest również, by na opakowaniu zapisywać datę zamrożenia. Dzięki temu łatwo zorientujecie się, co i kiedy zostało zamrożone. Bardzo istotne jest także, żeby rozmrożonego produktu nie zamrażać ponownie, ponieważ może to prowadzić do rozwoju bakterii.

