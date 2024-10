Z tych nasion w kwadrans robię tańszy i zdrowszy zamiennik masła. To smarowidło obniża cholesterol

Masło jest obecnie jednym z najdroższych produktów spożywczych. Jeśli nie natrafimy na żadną atrakcyjną promocję, to jego zakup mocno nadwyręża domowy budżet. Na szczęście jest na to sposób. Wystarczy zrobić smarowidło do kanapek na własną rękę. Wbrew pozorom to szybkie i proste rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Zobacz, jak krok po kroku przygotować zdrowszy i tańszy zamiennik tradycyjnego masła.

Jak zrobić zamiennik tradycyjnego masła w domu?

W sieci krąży sporo przepisów na tanie i szybkie produkty, które z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne smarowidło do kanapek. Uwagę zwracają przede wszystkim różnego rodzaju pasty. Można je przygotować na bazie rozmaitych składników, na przykład jajek, tuńczyka, gotowanego mięsa z kurczaka czy warzyw. Ja dziś jednak chciałabym ci polecić inne rozwiązanie – domowe masło, którego bazą są nasiona ze słonecznika.

Przepis: Masło z nasion słonecznika To szybkie i smaczne smarowidło do chleba. Świetnie sprawdzi się również jako składnik owsianek i koktajli. Możesz go też wykorzystać jako dip do warzyw. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 150 g łuskanych pestek ze słonecznika

2 łyżki oleju roślinnego

przyprawy do smaku (sól, pieprz, oregano, słodka papryka, suszony czosnek etc.) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPestki słonecznika podpraż na patelni. Gdy ostygną, wrzucić je do kielicha blendera i zmiksuj na gładką masę. Dodaj 2 łyżki oleju lub więcej. Dzięki temu szybciej uzyskasz konsystencję masła. Łączenie składnikówDopraw masło przyprawami i wymieszaj. Przechowywanie masłaMasło słonecznikowe przechowuj w szczelnie zamykanym pojemniku w lodówce (nie dłużej niż 3-4 dni).

Rada: Użyty w przepisie zestaw przypraw to jedynie jedna z wielu dostępnych opcji. Możesz śmiało zrezygnować z któregoś składnika i zastąpić go innym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć słodką wersję masła. Wystarczy dosmaczyć je szczyptą cynamonu, cukru i kakao.

Dlaczego warto jeść masło z nasion słonecznika?

Masło z pestek słonecznika jest skarbnicą wielu cennych mikroelementów i składników odżywczych. Zawiera spore ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz fitosteroli. Przeprowadzone badania dowodzą, że związki te obniżają poziom „złego cholesterolu”. Tym samym odgrywają ważną rolę w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zawału serca itp. Warto podkreślić, że wymienione schorzenia są uznawane za jedne z najczęstszych przyczyn zgonów.

W składzie masła słonecznikowego znajdziemy również witaminę E. To silny przeciwutleniacz. Zwalczy nadmiar wolnych rodników w organizmie i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się komórek. Chroni je również przed uszkodzeniem. Redukuje stany zapalne tkanek i wzmacnia układ odpornościowy. Poprawia stan włosów, skóry oraz paznokci. Zmniejsza widoczność zmarszczek.

