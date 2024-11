To najgorsze jogurty, a Polacy zajadają się nimi na potęgę. Zobacz, czy też masz je w lodówce

Jogurt to idealny wybór na szybkie i lekkie śniadanie. Można zjeść go w domu lub zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Co więcej, takie posiłki z jogurtem w roli głównej można komponować na bardzo wiele sposobów. Można dodać do niego owoce, orzechy, płatki, miód czy ulubione bakalie. Jogurty zazwyczaj kojarzą nam się ze zdrową przekąską, jednak okazuje się, że niektóre z nich należy omijać szerokim łukiem w sklepie.

Jakich jogurtów lepiej nie kupować?

Nie wszystkie jogurty zasługują na miano tych „zdrowych”. Wiele jogurtów, zwłaszcza tych owocowych, zawiera zaskakująco dużo cukru. Michał Wrzosek, doktor dietetyki w opublikowanym przez siebie nagraniu radzi, jakich jogurtów lepiej nie kupować w Biedronce, ponieważ mają najwięcej cukru. Dietetyk odradza między innymi wkładanie do koszyka serka czekoladowego „Tutti”, który ma 18 gramów cukru na 100 gramów – oznacza to, że w całym opakowaniu jest prawie 6 łyżeczek cukru. Złym wyborem jest także „Ammores” – krem jogurtowy z jeżynami. Choć wygląda na produkt premium, to również ma w składzie duże ilości cukru.

Specjalista ostrzega również przed jedzeniem popularnego „Monte”, zaznaczając, że takiego produktu nie powinno się traktować jako jogurtu – to zwykły, słodki deser. Wiele osób sięga też po „Gratkę” marki Danon, a okazuje się, że jogurt ten mimo truskawkowego smaku nie ma nawet truskawek w środku, tylko smakowy proszek. Kolejnym odradzanym produktem jest „Actimel” – dietetyk zauważa, że zamiast pić ten jogurt z cukrem, lepiej po prostu sięgnąć po owoce, na przykład maliny.

Jakie jogurty są najzdrowsze?

W wielu popularnych jogurtach dodatkowe słodziki, barwniki, aromaty i duża ilość cukru sprawiają, że zamiast dostarczać wartościowych składników odżywczych, takie produkty mogą przyczyniać się do wzrostu wagi i innych problemów zdrowotnych związanych z nadmiernym spożyciem cukru. Dlatego warto uważnie czytać etykiety. Najlepiej wybierać jogurty naturalne. Nie zawierają one nic poza składnikami pochodzenia mlecznego i żywymi kulturami bakterii. Warto również sięgnąć po jogurt islandzki, czyli popularny skyr. Takie jogurty możecie wzbogacić świeżymi owocami lub odrobiną miodu, a także nasionami czy orzechami.

Jeśli chcecie jednak kupić jogurty owocowe, to koniecznie wybierzcie te, w których znajdują się owoce, mus z owoców lub przecier z owoców. Wystrzegajcie się jogurtów, które swój smak i barwę zawdzięczają sztucznym barwnikom. Ważne jest również, by zawierały one jak najmniej cukru. Pamiętajcie, że im krótszy skład produktu, tym lepiej. Sprawdźcie też, jaka jest różnica między jogurtem zwykłym a greckim.

