To najgorszy miód, a Polacy kupują go na potęgę. Nie ma żadnych witamin, tylko cukier i puste kalorie

Miód to nie tylko smaczny dodatek do herbaty czy deserów, ale również prawdziwa skarbnica zdrowia. Jego skład i smak zależą od rodzaju roślin, z których pochodzi. Miód zawiera wiele cennych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały, enzymy i przeciwutleniacze, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Zdarza się, że kupujemy miód, skuszeni jego atrakcyjną ceną. Trzeba jednak uważać, ponieważ jedzenie jednego rodzaju miodu może nie przynieść żadnych korzyści dla naszego organizmu.

Jakiego miodu lepiej nie kupować?

Sklepowe półki uginają się pod ciężarem różnego rodzaju miodów, jednak niektórych z nich lepiej nie wkładać do koszyka. Mianowicie chodzi o miody sztuczne. Można je znaleźć w wielu supermarketach w naprawdę atrakcyjnej cenie. Trzeba jednak pamiętać, że taki miód nie ma wartości odżywczych, które są przecież największą zaletą tego produktu. Produkty nazywane „sztucznym miodem” to zazwyczaj produkty zawierające głównie syropy glukozowe, słodziki lub inne substancje, które mają naśladować smak i konsystencję prawdziwego miodu (w rzeczywistości jest to całkowicie sztuczny produkt). Są one często używane w przemyśle spożywczym jako tańsze zamienniki, ale nie posiadają żadnych właściwości zdrowotnych prawdziwego miodu. Dlatego zawsze warto wybierać prawdziwy miód ze sprawdzonego źródła.

Jak rozpoznać fałszywy miód?

Chcąc cieszyć się jak najzdrowszym miodem, często kupujemy go u lokalnych sprzedawców. Zdarza się jednak, że zamiast prawdziwego miodu dostajemy fałszywy miód, czyli podrabiany. Fałszywy miód to produkt, który nie został wyprodukowany w całości przez pszczoły i często zawiera dodatki cukru, co obniża jego wartość odżywczą i smakową.

Jak go rozpoznać? Jeśli miód pozostaje płynny przez długi okres, może to oznaczać, że jest on fałszywym miodem. Taki fałszywy miód nie ma charakterystycznych grudek, jest lejący się, a do tego nie krystalizuje się i utrzymuje płynną konsystencję mimo długiego przechowywania. Naszą uwagę powinien zwrócić również brak białego nalotu na powierzchni. Istnieje też prosty test, dzięki któremu można odróżnić fałszywy miód od prawdziwego, jeśli nie jesteśmy pewni jego pochodzenia. Wystarczy, że do szklanki wody dodacie łyżeczkę miodu. Prawdziwy miód opadnie na dno szklanki, z kolei miód fałszywy zacznie się rozpuszczać w wodzie.

Czytaj też:

To najgorsza kawa z możliwych. Dietetyk odradza jej zakup, bo sprzyja tyciu i cukrzycyCzytaj też:

Unikajcie tego częstego błędu, inaczej wasz bigos wyjdzie niesmaczny i wysiłek pójdzie na marne