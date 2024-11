Kup 3 kostki dobrego masła i oszczędź ponad 40 procent. Lidl ma superofertę na tradycyjny produkt

Tym razem promocją objęto masło ekstra marki Koło (82%). Akcja jest skierowana do wszystkich posiadaczy aplikacji Lidl Plus. W praktyce mogą skorzystać z niej wszyscy klienci, bo zdobycie oprogramowania nie nastręcza dużych trudności i nic nie kosztuje. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie komórkowym. Potem trzeba już tylko aktywować odpowiedni kupon dostępny w aplikacji podczas zakupów.

Ile kosztuje dobre masło w Lidlu?

Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki masła Koło, wtedy za jedną sztukę o wadze 200 gramów zapłacisz 4 złote i 49 groszy. Tym samym zaoszczędzisz ponad 40 procent. Cena regularna wynosi bowiem 7 złotych i 69 groszy. Pamiętaj, że obniżka zostanie naliczona tylko w sytuacji, gdy kupisz 600 gramów tłuszczu. Nie dostaniesz rabatu, jeśli zaopatrzysz się w mniejszą lub większą ilość tego produktu. Nie zapomnij też o aktywacji odpowiedniego kuponu i zeskanowaniu aplikacji przy kasie.

Zwróć uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię – opisywana promocja na masło w Lidlu ma ograniczenia czasowe. Jeżeli masz zamiar z niej skorzystać, musisz się pośpieszyć. Oferta obowiązuje bowiem tylko przez jeden dzień. Akcja zaczyna się i kończy w piątek, 15 listopada 2024 roku. Lepiej zapisz tę datę, jeśli nie chcesz przegapić szansy na odciążenie domowego budżetu.

Jak szybko zmiękczyć twarde masło?

Masło należy przechowywać w lodówce. Niska temperatura sprawia, że z biegiem czasu tłuszcz twardnieje. W efekcie bardzo trudno go rozsmarować na pieczywie i przygotować kanapki. Można jednak łatwo uporać się z tym problemem. Wystarczy zastosować jeden prosty trik. Połóż kawałek masła na talerzyku i nakryj go ciepłą miseczką. Następnie weź miseczkę i wlej do niej gorącą wodę. Opróżnij naczynie po kilku sekundach i nakryj nim talerzyk z masłem. Ciepła miseczka rozgrzeje masło, które szybciej się rozpuści.

