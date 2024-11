Tak błyskawicznie wyciśniesz z cytryny sok bez pestek. Patent bez rozbryzgiwania pokazała mi mama

Sok z cytryny to prawdziwy skarbnica witaminy C, która jest niezbędna dla naszej odporności. Żeby wzmocnić organizm i zapobiec przeziębieniom możemy go pić „solo” lub rozcieńczać z wodą. Świetnie sprawdza się również jako dodatek do herbaty, nadając jej jeszcze lepszego smaku. Ponadto sok z cytryny doskonale komponuje się z różnymi deserami, nadając im cytrusowej świeżości. Możemy go wykorzystać do przygotowania lemoniad, sosów, a nawet ciast.

Prosty sposób na wyciśnięcie soku z cytryny

Zazwyczaj sok z cytryny wyciska się poprzez przekrojenie tego owocu na pół i mocne ściśnięcie. Metoda ta ma jednak wady, między innymi to, że podczas tej czynności sok rozbryzguje się dookoła. Dodatkowo bardzo łatwo wtedy razem z sokiem wycisnąć też pestki. Jeśli z kolei chcecie z cytryny wycisnąć niewiele soku, to po przekrojeniu jej cząstki łatwo wysychają, co również jest dość problematyczne.

Istnieje jednak o wiele lepszy i wygodniejszy patent na to. Wystarczy, że przy użyciu patyczka do szaszłyków lub wykałaczki zrobicie w cytrynie małe nakłucie. Wcześniej jednak „wymasujcie” owoc, turlając go dłonią po blacie i lekko dociskając – łatwiej będzie wtedy wycisnąć płyn ze środka. Dziurkę zróbcie na dole cytryny – po przeciwnej strony do tej, z której wyrasta szypułka. Później skierujcie owoc dziurką w stronę naczynia i wyciśnijcie sok. Dzięki tej metodzie unikniecie wyławiania pestek z napoju, a także mycia noża lub innych naczyń, potrzebnych do wyciśnięcia soku z cytryny.

Jak wybrać soczyste cytryny?

Najbardziej soczyste cytryny są zazwyczaj jasnożółte. Unikajcie tych o zbyt zielonej skórce, mogą być jeszcze niedojrzałe. Dobra cytryna powinna być sprężysta, ale nie miękka. Nie kupujcie tych, które są gąbczaste lub mają miękkie plamy. Warto powąchać też końcówkę cytryny – jeśli zapach jest intensywny i świeży, to znak, że cytryna jest soczysta. Lepiej zrezygnować też z cytryn o grubej skórce – cytryny z cienką skórką zazwyczaj mają więcej soku. Pamiętajcie też, że nie zawsze największa cytryna jest najbardziej soczysta. Lepiej wybrać ciężką cytrynę w stosunku do swoich rozmiarów – to znak, że ma dużo soku. Stosując się do tych wskazówek, z większą pewnością wybierzecie soczyste cytryny, z których wyciśniecie dużo pysznego soku. Koniecznie sprawdźcie też, jak wycisnąć więcej soku z cytrusów.

