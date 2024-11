Biorę owoce i mascarpone, by zrobić to ekspresowe ciasto. Podam je w świąteczny poniedziałek do kawki

Domowe wypieki mają w sobie „to coś”. Ich smak często jest nieporównywalnie lepszy od tych ze sklepu czy z cukierni. To oczywiście zasługa składników, które sami wybieramy, ale też miłości włożonej w jego przygotowanie. Kiedy sami pieczemy, mamy pełną kontrolę nad tym, co trafia do naszych wypieków. Możemy eksperymentować też z różnymi smakami i dodatkami, a dzięki temu wychodzą pyszne słodkości, które zachwycają naszych gości.

Jak zrobić ekspresowe ciasto z owocami? Prosty przepis

Ekspresowe ciasta to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mogą spędzać długich godzin w kuchni. Takie wypieki smakują równie dobrze, jak te przygotowane według znacznie bardziej skomplikowanych przepisów. To pyszne ciasto z owocami zrobicie w zaledwie 15 minut, później wystarczy je już tylko upiec.

Przepis: Proste ciasto z owocami To ciasto jest naprawdę bardzo łatwe w przygotowaniu, wyjdzie każdemu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 230 g mąki pszennej

1 łyżka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

150 g cukru

pół łyżeczki soli

160 g masła

500 g serka mascarpone

4 jajka

100 g truskawek (mogą być mrożone)

100 g malin (mogą być mrożone) Sposób przygotowania Przesiewanie sypkich produktówDo miski przesiejcie przez sitko z drobnymi oczkami mąkę, sodę oczyszczoną i proszek do pieczenia. Następnie dodajcie cukier i sól. Całość wymieszajcie. Mieszanie pozostałych składnikówW misce umieśćcie roztopione masło, a później dodajcie do niego serek mascarpone. Całość wymieszajcie, a na koniec dodajcie jajka i ponownie wymieszajcie. Dodajcie później sypkie produkty i znowu wymieszajcie. Do tak przygotowanego ciasta dodajcie owoce i całość ponownie wymieszajcie. Pieczenie ciastaCiasto przelejcie do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawcie je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 45 minut – do tzw. suchego patyczka. Po upieczeniu możecie posypać je cukrem pudrem.

Jak zrobić ciasto, żeby nie było zakalca?

Zakalec w cieście czasami jest zmorą nawet najlepszych pań domu. Co zrobić, żeby go uniknąć? Przed rozpoczęciem pieczenia warto wyjąć wszystkie składniki z lodówki, dzięki czemu osiągną temperaturę pokojową. Przez to z kolei ciasto będzie się równomiernie piec. Ważne jest też „napowietrzanie” suchych składników. Przesiewając mąkę, proszek do pieczenia i inne takie składniki, napowietrzycie je i pozbędziecie się ewentualnych grudek. To pomoże ciastu lepiej wyrosnąć. Pamiętajcie też, by składniki mieszać delikatnie i tylko do momentu ich połączenia. I najważniejsza zasada: podczas pieczenia unikajcie częstego otwierania piekarnika. Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować opadnięcie ciasta. Sprawdźcie też, w którą stronę mieszać ciasto, żeby nie było zakalca.

Jak błyskawicznie przygotować ciasto?

Ciasta bez pieczenia to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać zbyt dużo czasu w kuchni. Wystarczy połączyć herbatniki z masłem i użyć jako spodu. W tym celu genialnie sprawdzą się też biszkopty lub groszek ptysiowy. Możecie na przykład przygotować szybkie ciasto cytrynowe z 4 składników – nie musicie nawet włączać piekarnika, a wyjdzie obłędnie smaczne. Ciekawym pomysłem jest również użycie gotowego ciasta francuskiego – wychodzą z niego naprawdę ekspresowe i pyszne przekąski – zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej.

