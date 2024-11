Zrób to z mąką po przyjściu ze sklepu. Zapobiegniesz częstemu i przykremu problemowi

Mole spożywcze to potoczna nazwa, jakiej używa się w odniesieniu do mklika spożywczego oraz omacnicy spichrzanki. Owady mają brązowo-szary kolor i przypominają ćmy. Ich głównym żerowiskiem są suche pokarmy, takie jak na przykład mąka, cukier, ryż, kasze, płatki owsiane czy makarony. Żywność, w której się osiedliły nie nadaje się do spożycia. Jeśli zauważysz, że w danym produkcie pojawiły się cienkie pajęczyny, nie zwlekaj i wyrzuć go do kosza, a następnym razem zastosuj prosty i tani trik. Dzięki niemu unikniesz inwazji nieproszonych gości i zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy.

Prosty sposób na mole spożywcze

Największym wrogiem moli spożywczych jest niska temperatura. Zabija nie tylko dorosłe owady, ale również ich larwy. Co więcej, zapobiega namnażaniu się owadów i ich inwazji. Dlatego po zakupie mąki, wsadź produkt na około 48 godzin do zamrażarki. W ten sam sposób możesz też postąpić z innymi sypkimi artykułami, w których zwykle bytują mole spożywcze. Pamiętaj też, by nie przechowywać nabytych towarów w papierowych opakowaniach. Lepiej przesypać je do szczelnie zamykanych pojemników. Dobrze sprawdzą się między innymi słoiki.

Jak odstraszyć mole spożywcze?

Mole spożywcze skutecznie odstrasza zapach liści laurowych. Wystarczy położyć kilka sztuk w kuchennych szafkach, by pozbyć się szkodników. Podobnie zadziałają inne przyprawy i dodatki do żywności, na przykład mięta, wanilia czy goździki. Możesz też sięgnąć po cytrusy (limonki, pomarańcze, cytryny itp.) albo olejki eteryczne (eukaliptusowy, cedrowy itp.).

Jeśli chcesz uniknąć inwazji moli spożywczych, pamiętaj o utrzymywaniu porządku w kuchni. Nie zapominaj o tym, by zachować czujność. Regularnie kontroluj stan zakupionych produktów i sprawdza, czy nie ma w nich żadnych nieproszonych gości. Warto podkreślić, że zjedzenie larw lub jaj owadów nie jest groźne dla zdrowia. Nie przenoszą one bowiem żadnych chorób.

