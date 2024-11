Żaden imbir ani cynamon, do herbaty dodaj coś znacznie lepszego. Zadziała odprężająco i uspokajająco

Herbata to doskonała baza dla eksperymentów kulinarnych. Możemy dodawać do niej różne przyprawy i dodatki, dzięki którym jest jeszcze smaczniejsza i bardziej aromatyczna. Połączenie herbaty z owocami czy ziołami to prosty sposób na stworzenie oryginalnych i zdrowych napojów, których picie dostarczy nam też oczywiście dużo przyjemności. Takie aromatyczne herbaty są popularne zwłaszcza zimą i jesienią. Najczęściej dodajemy do nich goździki, imbir czy cynamon, ale warto postawić też na mniej popularną przyprawę.

Wanilia to doskonała przyprawa do herbaty

Do herbaty warto dodać wanilię. Nada jej niezwykle delikatny i słodki aromat. Jej subtelne nuty świetnie komponują się zarówno z czarną, jak i zieloną herbatą. Aby uzyskać intensywniejszy smak waniliowy, warto użyć laski wanilii. Można ją rozkruszyć i dodać bezpośrednio do herbaty podczas parzenia. Możecie też jednak użyć sproszkowanej wanilii, którą dostaniecie w niemal każdym sklepie spożywczym. Herbata z wanilią to doskonały sposób na „chwilę przyjemności” po długim dniu pracy. Jej słodki smak i przyjemny aromat poprawiają nastrój, ale to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że wanilia ma działanie uspokajające. Aromat wanilii ma także właściwości relaksujące, pomaga zmniejszyć stres i napięcie nerwowe, dlatego herbata z tą przyprawą cudownie nas odpręży.

Jakie jeszcze właściwości ma wanilia?

Wanilia jest jedną z najdroższych przypraw na świecie (zaraz po kardamonie i szafranie). Nic dziwnego – ma bowiem niepowtarzalny smak i wiele właściwości zdrowotnych. Wanilia zawiera substancje, które chronią komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Dodatkowo stymuluje wydzielanie soku żołądkowego, co może poprawić trawienie i przyswajanie składników odżywczych. Niektóre badania sugerują, że wanilia może mieć działanie łagodzące ból, zwłaszcza w przypadku bólu głowy. Dodatkowo przyprawa ta od wieków uznawana jest za naturalny afrodyzjak. Zmniejsza również aktywność ośrodka łaknienia w mózgu, dlatego warto, by znalazła się w diecie osób, które marzą o pięknej sylwetce. Wanilię możecie dodawać też do ciast i deserów. Zobaczcie też, czym różni się esencja waniliowa od ekstraktu z wanilii.

