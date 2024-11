Pij ten napój, a wzmocnisz odporność i zadbasz o serce. Potrzebujesz tylko 3 składników

Rozgrzewające napoje to nie tylko przyjemność dla podniebienia w chłodne dni, ale również sposób na wzmocnienie organizmu. Ich regularne picie może pomóc w łagodzeniu objawów przeziębienia. Składniki takie jak imbir, cytryna, kurkuma czy miód mają działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i działają wzmacniająco na układ odpornościowy, dlatego warto dodawać je do herbaty lub po prostu ciepłej wody, gdy na dworze robi się coraz zimniej. Dobrze jest też postawić na składnik, który jest mało popularny, a szkoda. Mowa o rokitniku.

Jak zrobić rozgrzewający napój na odporność? Prosty przepis

Owoce rokitnika nie są zbyt popularne w naszym kraju, a mają wiele cennych właściwości. Można je spożywać w różnych formach. Możecie zrobić z nich między innymi sok, konfitury, ale też pyszny i bardzo zdrowy napój, który wpłynie korzystnie na waszą odporność.

Przepis: Napój na odporność To idealny napój na chłodniejsze dni – cudownie rozgrzeje, ale też wzmocni waszą odporność Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 100 g owoców rokitnika

sok z jednej cytryny

2 łyżki miodu Sposób przygotowania Przygotowanie produktówOwoce rokitnika dokładnie umyjcie, a następnie umieśćcie je w kielichu blendera. Później wyciśnijcie sok z cytryny i dodajcie do rokitnika. Całość zalejcie szklanką ciepłej wody. Miksowanie składnikówCałość zmiksujcie, przelejcie do szklanki i dodajcie miód.

Owoce rokitnika mają lekko kwaskowaty i cierpki smak, jednak dodatek miodu do tego napoju sprawi, że nie będzie to mocno wyczuwalne.

Jakie jeszcze właściwości ma rokitnik?

Cenną zaletą rokitnika jest wspieranie układu odpornościowego, dzięki bardzo wysokiej zawartości witaminy C (te małe owoce mogą jej zawierać nawet do 201 mg/100 g), ma on aż dziesięć razy więcej witaminy C niż cytryna. Spożywanie owoców rokitnika pomaga więc w zwalczaniu infekcji, które są częste w okresie jesienno-zimowym. Są one bogate też w składniki mineralne, takie wapń, żelazo, magnez, potas.

Rokitnik ma działanie przeciwutleniające, zawiera duże ilości witaminy C, E i karotenoidów, które chronią komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Dodatkowo te małe owoce pomagają obniżać poziom cholesterolu, poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych, a także wzmocnić serce. Owoce rokitnika są również bogate w witaminę K, która odgrywa istotną rolę w krzepnięciu krwi.

Czytaj też:

Polacy powinni pić go litrami. Pomaga schudnąć i obniżyć cholesterol, a ma tylko 3 składnikiCzytaj też:

Pij siemię lniane dla zdrowia. Uważaj jednak na błąd, który popełnia wielu Polaków